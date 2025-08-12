Ao Minuto

Kina toma decisão drástica em relação a Catarina Miranda e Afonso - Big Brother
Quem é o sol da casa? Escolhas de Jéssica surpreendem - Big Brother
Miranda não descansa e continua «o tiro ao alvo». Confusão na casa logo pela manhã - Big Brother
Viriato Quintela arrasa Catarina Miranda: «Suja e baixa!» - Big Brother
Cristina Ferreira reage à expulsão de Bruno de Carvalho e deixa-lhe um recado direto - Big Brother

Catarina Miranda e Afonso Leitão em clima romântico pela manhã: «Uma pessoa acorda cheia de saudades» - Big Brother
Miguel Vicente eufórico com expulsão de Bruno de Carvalho: «Granda Abraço» - Big Brother

Vingança? Miguel Vicente reage de maneira icónica à expulsão de Bruno de Carvalho - Big Brother
Catarina Miranda ri-se da expulsão de Bruno de Carvalho, mas também ela já foi expulsa. Recorde - Big Brother

As imagens do desespero que se viveu após a expulsão de Bruno de Carvalho - Big Brother
Imagens inéditas. Bruno de Carvalho completamente fora de si ao sair porta fora - Big Brother
Antes da expulsão, Bruno de Carvalho forçou desistência coletiva - Big Brother
O que se passou após a expulsão de Bruno de Carvalho. Big Brother perde as estribeiras, há gritos e muito choro - Big Brother

Enquanto uns choram arrependidos, Catarina Miranda mostra-se feliz: «Não me arrependo de nada» - Big Brother
Como nunca o viu. Big Brother perde completamente as estribeiras: «Acabou a baixaria» - Big Brother
Big Brother perde as estribeiras com concorrentes: «Passou-se mesmo» - Big Brother
Fábio Paim triste com comportamento: «Eu fico cego, mas não tenho maldade» - Big Brother
A história repetiu-se, mas este é o pontapé mais famoso da história do Big Brother - Big Brother

Tensão máxima! Miranda lança aviso a Kina: «Seja a última vez que faz aquilo que fez no direto» - Big Brother
O conflito explodiu: «Eles querem matar os Cale, mas a gente continua aqui firme e de pé» - Big Brother
Viriato Quintela solta farpas : «Isto é só mais um episódio dos inúmeros que tivemos» - Big Brother
Bruno de Carvalho saiu em fúria do Big Brother após expulsão direta - Big Brother

Emoções à flor da pele: Bruna num pranto após conflito na casa - Big Brother
Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother - Big Brother
Kina desmorona-se em lágrimas: «Ninguém me tratou desta maneira na minha vida. Nem sei como agir» - Big Brother
  • Há 1h e 47min
Catarina Miranda ri-se da expulsão de Bruno de Carvalho, mas também ela já foi expulsa. Recorde - Big Brother

Catarina Miranda reagiu em êxtase à expulsão de Bruno de Carvalho, mas também ela já foi expulsa no Big Brother 2024

Catarina Miranda e Afonso Leitão não esconderam a felicidade pelo que aconteceu no Big Brother Verão. Após a expulsão direta de Bruno de Carvalho, devido a um gesto polémico, um pontapé, Catarina Miranda gabou-se do seu valor no programa. No alpendre, tanto Afonso Leitão como Catarina Miranda, mostraram não estar arrependidos de nada.

«Não me arrependo de nada», disse Catarina Miranda. Contudo, também Catarina Miranda também foi expulsa de um reality show da TVI. Catarina Miranda partiu um copo no Big Brother 2024 durante uma discussão e acabou a magoar um colega. Após o gesto polémico, também foi expulsa diretamente do programa. 

Como tudo aconteceu com Catarina Miranda

A expulsão direta de Catarina Miranda do Big Brother 2024 vai ficar para sempre na memória dos fãs do programa. O momento foi marcante e inesquecível e começou por causa de uma discussão da concorrente de Almeirim com João Oliveira.

Catarina Miranda perdeu a cabeça e atirou com um copo. Os estilhaços acabaram a atingir o concorrente Gabriel Sousa. Nessa noite, Catarina Miranda acabou a ser expulsa diretamente pelo Big Brother e ficou lavada em lágrimas. Ninguém na casa queria acreditar no que estava a acontecer, nem a própria. As imagens do momento são muito marcantes.

Veja o vídeo e recorde um dos momentos mais dramáticos de sempre da história do Big Brother em Portugal.  

VEJA TAMBÉM: Um dos momentos mais marcantes de sempre do Big Brother: O dia em que Francisco Monteiro fez um buraco na parede 

 

