Catarina Miranda ri-se da expulsão de Bruno de Carvalho, mas também ela já foi expulsa. Recorde

Catarina Miranda e Afonso Leitão não esconderam a felicidade pelo que aconteceu no Big Brother Verão. Após a expulsão direta de Bruno de Carvalho, devido a um gesto polémico, um pontapé, Catarina Miranda gabou-se do seu valor no programa. No alpendre, tanto Afonso Leitão como Catarina Miranda, mostraram não estar arrependidos de nada.

«Não me arrependo de nada», disse Catarina Miranda. Contudo, também Catarina Miranda também foi expulsa de um reality show da TVI. Catarina Miranda partiu um copo no Big Brother 2024 durante uma discussão e acabou a magoar um colega. Após o gesto polémico, também foi expulsa diretamente do programa.

Como tudo aconteceu com Catarina Miranda

A expulsão direta de Catarina Miranda do Big Brother 2024 vai ficar para sempre na memória dos fãs do programa. O momento foi marcante e inesquecível e começou por causa de uma discussão da concorrente de Almeirim com João Oliveira.

Catarina Miranda perdeu a cabeça e atirou com um copo. Os estilhaços acabaram a atingir o concorrente Gabriel Sousa. Nessa noite, Catarina Miranda acabou a ser expulsa diretamente pelo Big Brother e ficou lavada em lágrimas. Ninguém na casa queria acreditar no que estava a acontecer, nem a própria. As imagens do momento são muito marcantes.

Veja o vídeo e recorde um dos momentos mais dramáticos de sempre da história do Big Brother em Portugal.

