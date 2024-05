Equipa de Catarina Miranda já reagiu à expulsão da concorrente do Big Brother! Veja o comunicado

Catarina Miranda foi expulsa do Big Brother e a casa reagiu assim... Veja as imagens mais marcantes!

No Big Brother, a hora de almoço desta quinta-feira, 16 de maio, os ânimos exaltaram-se! Catarina Miranda mostrou-se muito incomodada e revoltada com alguns comentários de João Oliveira, que a deixou muito desconfortável.

Os limites foram ultrapassados quando Catarina Miranda patiu um copo e acabou por magoar Gabriel Sousa, que estava a comer ao seu lado e foi atingido pelos vidros.

Durante a Emissão Especial do Big Brother, os concorrentes foram confrontados com as imagens inéditas que revelam todos os ângulos da atitude polémica de Catarina Miranda.

Devido à atitude da concorrente, o anfitrião da casa mais vigiada do País tomou uma decisão: «Depois de avaliar o que aconteceu esta tarde, considero que a atitude da Catarina Miranda é de uma agressividade inaceitável…», começou por dizer a entidade soberana.

«Perante estes atos, Catarina, decidi expulsá-la do Big Brother», anunciou.

No Instagram, a equipa de Catarina Miranda já se pronunciou sobre o sucedido.

«Infelizmente o jogo terminou para a Catarina! Queremos agradecer profundamente todo o vosso apoio ao longo deste tempo todo. Vamos dando notícias assim que for possível. A nossa Catarina NUNCA ESTARÁ SOZINHA! », pode ler-se.

