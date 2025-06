Um dos momentos mais dramáticos do Big Brother. Todas as imagens fortes da expulsão de Catarina Miranda

A expulsão direta de Catarina Miranda do Big Brother 2024 vai ficar para sempre na memória dos fãs do programa. O momento foi marcante e inesquecível e começou por causa de uma discussão da concorrente de Almeirim com João Oliveira.

Catarina Miranda perdeu a cabeça e atirou com um copo. Os estilhaços acabaram a atingir o concorrente Gabriel Sousa. Nessa noite, Catarina Miranda acabou a ser expulsa diretamente pelo Big Brother e ficou lavada em lágrimas. Ninguém na casa queria acreditar no que estava a acontecer, nem a própria. As imagens do momento são muito marcantes.

Veja o vídeo e recorde um dos momentos mais dramáticos de sempre da história do Big Brother em Portugal.

