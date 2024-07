Catarina Miranda reage à entrevista de Fanny Rodrigues no Dois às 10: «Deixa-os falar...»

Fanny Rodrigues, ex-concorrente da Casa dos Segredos e ex-comentadora do Big Brother, esteve com Cláudio Ramos no Dois às 10, para abrir o seu coração, falar dos recentes acontecimentos na sua vida, o seu trabalho no Somos Portugal, a pressão e a forma como encara as críticas nas redes sociais.

A entrevista acabou por ser muito emotiva, pois Fanny acabou por chorar em direto, ao falar de assuntos tão delicados, como o de sentir o sufoco das críticas, ou as fases menos positivas que já ultrapassou com a família.

Catarina Miranda, ex-concorrente do Big Brother e do Dilema, reagiu ao momento nas redes sociais, escrevendo: «Deixa-os falar... Eles sabem lá».

Recorde que no próximo domingo, dia 28, Catarina Miranda vai participar no programa Somos Portugal.

O anuncio foi feito pelo instagram oficial da TVI. Pode ler-se: «Domingo o Somos Portugal irá contar com a presença de uma cara bem conhecida do seu reality show preferido. Catarina Miranda vai estar em Cantanhede na Expofacic por isso contamos consigo nesta tarde que não vai querer perder»

Será o realizar de um sonho para Catarina Miranda, ex-participante do Big Brother 24 e do Dilema, estando ao lado dos apresentadores veteranos do Somos Portugal. Todos, vão levar para casa a festa do Somos Portugal que regressa à cidade de Cantanhede, no distrito de Coimbra, onde decorre a trigésima segunda edição da EXPOFACIC.

Fanny Rodrigues proveitou a oportunidade para agredecer a Cláudio, quando este lhe pergunta quem são as pessoas que se preocupam consigo e que lhe perguntam constantemente se está bem. «Agradeço-te muito por isso» começou por dizer Fanny emocionada: «Não tinhas de o fazer e fazes».

Veja o momento:

Fanny destaca que muitas pessoas questionam o seu merecimento de estar à frente de um programa como o «Somos Portugal»: «Eu acho que as pessoas estão a lidar mal com o facto de verem as outras felizes. (…) É sempre muito mais fácil tentar rebaixar alguém ou destruí-la também atrás de um ecrã. Podia-me banhar a ouro que ainda assim estou carregada de defeitos e não tenho valor nenhum».

Cláudio Ramos acabou por expressar o carinho que sente por Fanny Rodrigues, reconhecendo a sua força e perseverança: «Gosto de pessoas que se propõem sem pisar. Estás a realizar um sonho e era altamente improvável».