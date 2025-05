Pais, irmãos e avós: Estes são os familiares de ex-concorrentes que mais marcaram os reality-shows

Muitos dos concorrentes que passam por reality-shows ficam na memória de quem vê, mas não são os únicos. Também os familiares que dão a cara por eles e os defendem sempre, são lembrados, uns mais do que outros, é certo.

Destacamos agora os familiares mais marcantes das várias edições dos Reality shows ao longo dos anos. Quem não se lembra do famoso pai de Fanny Rodrigues, ex-concorrente da segunda edição da Casa dos Segredos, em 2011? Ou dos pais da Jéssica Maria, que entrou na edição seguinte do mesmo programa?

Também as mães das ex-concorrentes Joana Diniz e de Vânia Sá - que se estrearam ambas na quarta edição da Casa dos Segredos - tornaram-se inesquecíveis pela sua personalidade única. Se avançarmos no tempo para um passado mais recente, ficou-nos com certeza na memória o icónico pai de Jéssica Fernandes, do Big Brother – A Revolução.

Não nos podemos esquecer ainda da querida avó da Letícia Gonçalves, que simulou ser concorrente do Big Brother 2021, mas afinal foi a neta no seu lugar. Também no campo das avós, todos se lembram da avó de Catarina Miranda, do Big Brother 2024, que deu tudo para defender a neta, exaltando-se muitas vezes.

No campo dos irmãos, destacamos Emília, a irmã de Miguel de Miguel Vicente que tantas vezes marcou presença nas galas do Big Brother 2022. Também Rafael, irmão de Márcia Soares foi presença assídua durante o Big Brother 2023, sempre do lado da irmã.

Estes familiares e muitos outros simbolizam a base e o apoio que os concorrentes mais precisam para aguentar um jogo tão complexo e desafiante como o de um Reality show. Pois sabem que assim que abandonam as portas da casa mais vigiada do País, têm à sua espera o amor e carinho que tanta falta lhes faz.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens dos familiares mais marcantes dos ex-concorrentes de Reality-shows.