O que fez Catarina Miranda após o fim da gala final? E não foi acompanhada por Afonso

No final da derradeira gala do Big Brother Verão, Catarina Miranda fez questão de ir cumprimentar alguns dos apoiantes presentes no parque dos poetas. Sem a companhia de Afonso Leitão, a finalista mostrou-se animada junto do seu grupo de apoio, tendo distribuído carinho pelos fãs.

Catarina Miranda ficou em segundo lugar numa final muito renhida até ao último minuto. A grande vencedora foi Jéssica Vieira, que levou para casa o prémio de 30 mil euros.

Numa noite nunca antes vista, o Parque dos Poetas, em Oeiras, recebeu milhares de pessoas para uma final ao ar livre com acesso aberto ao público. Foi uma gala carregada de muitas emoções e euforia. Afonso Leitão ficou em quarto lugar e Viriato Quintela em terceiro.

As primeiras palavras de Jéssica após a vitória surpreendente no Big Brother Verão

Numa final muito renhida, Jéssica Vieira derrotou Catarina Miranda e sagrou-se a grande vencedora do Big Brother Verão Logo após receber o prémio, Jéssica deu a primeira entrevista após a grande vitória.

«Sem vocês isto não acontecia. Obrigada por terem acreditado, por estarem do meu lado e verem o que muita gente não conseguiu vir», declarou, mostrando estar incrédula com o resultado.

«Nem nos meus melhores sonhos, quando oiço o meu nome sinto que o meu coração parou», acrescentou.

Jéssica frisa ainda que o segredo da vitória foi a sua autenticidade. «Fui eu e só eu. Não mudava nada».