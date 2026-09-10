A chorar, Catarina Miranda abre a boca sobre Francisco Monteiro: «Liguei-lhe antes de ir para o hotel». E a namorada ouviu tudo
- Ana Ribeiro
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Em lágrimas depois do confronto com Francisco Monteiro, Catarina Miranda fez uma revelação inédita sobre a relação dos dois fora da casa. A concorrente garante que falavam diariamente e contou o que disse a Zaza no último telefonema antes de entrar no «Big Brother All Stars», conversa que Andrea, namorada do concorrente, também terá acompanhado.
Catarina Miranda ficou visivelmente emocionada depois do confronto com Francisco Monteiro no Cubo do «Big Brother All Stars». Em lágrimas, a concorrente procurou Diogo Marcelino e Jéssica Maria e acabou por revelar uma conversa que teve com Zaza pouco antes de entrar no reality show.
Apesar da tensão que existe atualmente entre os dois, Catarina contou que, fora da casa, mantinha contacto frequente com o vencedor do «Big Brother 2023»: «Eu liguei para ele antes de ir para o hotel, porque nós falamos todos os dias», revelou.
A concorrente de Almeirim recordou depois o período complicado que diz ter vivido devido aos conflitos com Francisco Monteiro: «Juro que o Francisco fez-me passar muito mal lá fora. Eu recebi mesmo uma onda de ódio muito grande por causa dele e eu passei muito mal e a família também por causa dele», afirmou.
Apesar de tudo aquilo que aconteceu, Catarina fez uma confissão: «Eu sempre gostei dele.»
Catarina Miranda decidiu então contar aos colegas aquilo que disse a Francisco Monteiro na última conversa antes de ficar sem telemóvel para entrar no «Big Brother All Stars»: «Olha, é só para dizer que já vou para o hotel, vou ficar sem telemóvel, mas só para dizer que gosto muito de ti, que admiro-te muito», começou por recordar.
Mas a mensagem terminou com um aviso em jeito de competição: «No final do dia eu quero ganhar e eu vou-te ganhar», disse Catarina a Francisco.
Andrea estava no carro com Francisco Monteiro
Catarina fez ainda outra revelação. Andrea, namorada de Francisco Monteiro, estava com o concorrente no momento em que esta conversa aconteceu: «A Andrea ia com ele no carro, super querida para mim», contou.
Veja como é a namorada do concorrente:
Segundo Catarina, as duas chegaram a falar sobre aquilo que significa ter alguém próximo dentro de um reality show e sobre a exposição a que as famílias ficam sujeitas: «Protege-te, porque isto é muito duro para as nossas famílias», terá aconselhado Catarina.
A concorrente revelou ainda que Andrea tinha dúvidas sobre a exposição pública e sobre a possibilidade de aparecer para apoiar o namorado durante o programa.
Catarina garante que a incentivou a fazê-lo: «Todos nós sabemos que, por muito que nós não nos demos com as nossas famílias, nós gostamos que nos venham apoiar. Eu acho que tu devias vir apoiá-lo, podias vir apoiá-lo e dar uma força porque ele vai gostar», recordou.
As revelações surgem depois de mais um momento difícil entre Catarina Miranda e Francisco Monteiro dentro do «Big Brother All Stars». Apesar dos confrontos que têm protagonizado no jogo, Catarina garante que, antes de entrarem, os dois falavam diariamente e que fez questão de dizer a Zaza que gostava e o admirava.
Dentro da casa, porém, deixou também claro aquilo que já lhe tinha dito antes de o jogo começar: quer vencer Francisco Monteiro.