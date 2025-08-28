A melhor de todos os tempos? Catarina Miranda acredita que venceria Francisco Monteiro, Bruno Savate e Miguel Vicente

Catarina Miranda acredita ser a melhor concorrente de sempre de um reality show e faz questão de o ‘gritar’ ao mundo. A concorrente do Big Brother Verão, de 26 anos, afirmou estar muito confiante que caso um dia se cruzasse num reality show com Miguel Vicente, Francisco Monteiro e Bruno Savate, sairia vencedora à frente de todos.

«Eu queria cá ver algumas pessoas aqui dentro, comigo. Quero-vos ver cá dentro no próximo, eu estou cá!», declarou a ribatejana.

«E se fossem os quatro a nomeações, como é que achas que ia ficar?», questionou Afonso. Catarina Miranda tem as próprias certezas. Sairia vencedora e tem uma justificação: «Eu sou todos eles num».

«Eu não tenho dúvidas, eu era salva bem-primeiro. Ah, não tenho dúvidas sequer, porque eu fiquei com muitos apoiantes do Miguel, quando entrei, e do Francisco, muitos mesmo (…) Porque é que eu sou a melhor? Porque eu sou todos eles num.»

Este é o maior sonho de Catarina Miranda dentro de um reality show

Boicotar uma prova semanal. Este é o maior sonho de Catarina Miranda dentro de um reality show e poderá estar prestes a ser concretizado. A concorrente desvendou o seu maior objetivo dentro da casa mais vigiada do País, durante o Especial com Maria Botelho Moniz.

A apresentadora começou por questionar a concorrente de Almeirim se ela e o aliado Afonso estavam a ser boicotados. «Por acaso, nunca boicotei nenhuma prova, mas era uma coisa que eu gostava de fazer antes de me despedir dos reality shows», declarou Catarina Miranda, de 26 anos.

«Mas era um grande sonho meu boicotar uma prova. Há tempos que eu acho que ia ser muito divertido. Ainda nunca o fiz, mas por acaso foi algo que eu disse ao início do programa. Era uma coisa que eu gostava mesmo, porque eu acho que este vai ser o meu último reality show», frisou.

Avó de Catarina Miranda já deu muito que falar

Ainda se lembra de quando a avó de Catarina Miranda se exaltou em direto, durante uma gala do Big Brother, e quase foi expulsa do estúdio por Cláudio Ramos. O momento deu muito que falar.

Tudo aconteceu em maio de 2024, depois de Francisco Monteiro – que era na altura comentador oficial das galas ao lado de Márcia Soares - dar a sua opinião sobre Catarina Miranda.

Maria do Rosário ficou indignada e desatou a gritar em estúdio. Cláudio Ramos tentou dar-lhe um microfone e ameaçou expulsá-la. «Ou me respeita a mim, ou sai por aquela porta fora», disse Cláudio ramos, enquanto Maria do Rosário gritava: «Não há imparcialidade!».

