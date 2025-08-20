Catarina Miranda recorda atrito com Francisco Monteiro: «Ele destruiu-me lá fora. Eu...»

«Destruiu-me. E eu adorava-o, idolatrava-o»

Na manhã desta terça-feira, dia 19 de agosto, Catarina Miranda voltou a falar de Francisco Monteiro durante uma conversa com Afonso Leitão na casa do “Big Brother Verão”. A concorrente de Almeirim lembrou que, no “Big Brother 2024”, chegou a assumir que se inspirava em figuras como Bruno Savate, Miguel Vicente e Francisco Monteiro.

Catarina recordou ainda a presença de Francisco Monteiro como comentador das galas na altura da sua participação: «Esquece, era eu aqui a falar bué bem dele, a dizer assim: “Ele é bué giro, não sei o quê”». Perante a curiosidade de Afonso Leitão, que perguntou: «Rasgou-te?», a concorrente foi direta: «Rasgou-me? Ele destruiu-me lá fora. Era ele a falar mal de mim e eu cá fora a dizer assim: “Imagina que ele vinha aqui à casa e dava-me uma coisa boa".

Miranda contou ainda que, ao sair da casa, quis saber de imediato o que Monteiro pensava dela: «Quando eu chego lá fora, a primeira pergunta que fiz à minha mãe foi: “O Monteiro gosta de mim?”. A minha mãe diz assim: “Esquece, esquece isso, não estás a perceber”».

A concorrente sublinhou que a sua popularidade acabou por crescer: «E aí ainda se criou mais popularidade comigo, por causa das coisas que ele dizia. Ele disse que a minha ‘Curva da Vida’, a dar a entender que não era verdadeira. Esquece, destruiu-me. E eu adorava-o, eu idolatrava-o».

Veja o vídeo.

Catarina Miranda assegurou que não guarda rancor e que sempre desejou que o comentador vencesse o “Big Brother 2023”: «Eu sei que ele não gosta de mim, mas eu gosto dele na mesma. Não sou odienta, não sou rancorosa».