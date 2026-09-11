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Catarina Miranda utiliza nome de Cristina Ferreira para provocar Zaza. Agora, a apresentadora reage

  • Ana Ribeiro
Catarina Miranda utiliza nome de Cristina Ferreira para provocar Zaza. Agora, a apresentadora reage - Big Brother
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Catarina Miranda tem usado até o nome de Cristina Ferreira para provocar Francisco Monteiro no «Big Brother All Stars». De regresso das férias, Cristina ouviu tudo e já disse o que pensa da estratégia da concorrente.

Cristina Ferreira está de regresso ao «Dois às 10» depois das férias e não demorou a pronunciar-se sobre um dos assuntos que mais tem dado que falar no «Big Brother All Stars»: a relação conturbada entre Catarina Miranda e Francisco Monteiro.

Na manhã desta sexta-feira, 11 de setembro, a apresentadora lançou o debate sobre os últimos acontecimentos da casa, enquanto Gonçalo Quinaz, Cinha Jardim e Adriano Silva Martins analisavam o jogo da concorrente de Almeirim e as sucessivas provocações a Zaza.

E há um detalhe que coloca a própria Cristina Ferreira no meio desta história...

Catarina Miranda diz que quer ser «cunhada» de Cristina Ferreira

Nos últimos dias, Catarina Miranda tem provocado Francisco Monteiro, ao fingir estar "apaixonada" pelo colega, que fica em brasa pelo facto de ter namorada fora da Casa. A concorrente utiliza frases como "gostava de ser cunhada de Cristina Ferreira".

Zaza é irmão de João Monteiro, atual namorado de Cristina Ferreira. Catarina chegou, por isso, a brincar com a possibilidade de vir a ser «cunhada» da apresentadora caso tivesse uma relação com Francisco.

De regresso ao programa das manhãs, Cristina não fugiu ao assunto e revelou o que pensa da estratégia.

Ao contrário de criticar Catarina pela insistência, a apresentadora mostrou-se divertida com a provocação e considerou que a concorrente está deliberadamente a exagerar as alegadas declarações de amor para conseguir uma reação de Francisco.

«Acho das coisas mais giras da Catarina, do que ela fez até hoje», afirmou Cristina Ferreira.

Para a apresentadora, o exagero é precisamente aquilo que torna a provocação eficaz: «Ela exagera tanto...», observou, defendendo que Catarina nem sequer estará verdadeiramente apaixonada pelo vencedor do «Big Brother 2023».

Na opinião de Cristina Ferreira, há sobretudo jogo por detrás das palavras da concorrente. O objetivo será «enervar o colega».

A dinâmica entre os dois tem sido uma das mais tensas destes primeiros dias do «Big Brother All Stars», com provocações e confrontos sucessivos.

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Temas: Catarina Miranda Francisco Monteiro Cristina ferreira João Monteiro

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