Fingiu ter-se esquecido do funeral do avô. Todos os detalhes da confissão de Catarina Miranda que chocou todos

Na manhã desta terça-feira, 2 de setembro, Catarina Miranda protagonizou mais um momento que está a dar que falar. Os concorrentes foram desafiados a responder a perguntas difíceis e a jovem surpreendeu ao revelar um episódio delicado da sua vida. Perante a questão “Já fingiste não saber algo só para não teres de lidar com as consequências de saber?”, Catarina fez uma confissão que deixou todos em choque.

“Por exemplo, o meu avô faleceu em janeiro, no dia antes dos meus anos. Então eu fingi que não sabia que era o funeral para não ir”, partilhou Catarina Miranda.

A concorrente explicou ainda que não lida bem com despedidas e, por isso, tende a evitá-las: “Eu finjo que está tudo bem para não ter de lidar com o fim de algo. Se calhar tenho que melhorar isso em mim”, acrescentou.

