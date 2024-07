Catarina Miranda descarta proximidade com Gabriel Sousa: «Até poderia ter catos nos olhos. Não me interessa!»

Catarina Miranda não tem dúvidas: Não quer proximidades com os elementos da grupeta, os seus amigos dentro da casa do Big Brother 2024. Em entrevista ao Em Família, a ex-concorrente do Big Brother e do Dilema garantiu não estar arrependida de se ter afastado de vários elementos da grupeta.

«Não estou arrependida, acho que o tempo mostra muita coisa, temos o caso do Panelo – aquela primeira entrevista que deu a insinuar que eu tinha falhado a relação entre ele e a Marlene - não gostei. Hoje em dia sou muita amiga da Marlene (a ex-namorada) e não me dou com ele. A Margarida porque é uma pessoa que não me identifico, nunca me identifiquei dentro da casa. Não desejo nada mal aos dois, desde que não me chateiem», desvendou.

«O Gabriel o tempo veio a provar – foi ao TVI Extra por causa ainda dos vidros nos olhos - ele para mim até poderia ter catos nos olhos, eu não me interessa, já passou, já foi!», exclamou. «Ele não tem de se justificar. Ele continua a mandar-me mensagens constantemente, eu já disse que neste momento não sinto que deva falar com ele, preciso do meu espaço. Não quer dizer que mais tarde não seja amiga dele», acrescentou, continuando a revelar detalhes sobre o afastamento de Gabriel:

«Durante este espaço ele tanto me desejou sorte para ir para o Dilema, como quando eu saí festejou a minha expulsão. Portanto, amigos como estes eu não preciso!».

Pelo contrário, Catarina Miranda mantém uma boa amizade com Marlene, a ex-namorada de Panelo. «Nós aproximámo-nos porque eu sempre ouvi falar da Marlene e eu dava-me muito bem com o Panelo e ele dizia: ‘tu tens de conhecer a minha mulher porque tu és igual a ela’. É muito parecida comigo em termos de personalidade e feitio. (…) Eu liguei para ela. Ela foi ter comigo a Almeirim. Ficámos amigas».