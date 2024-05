Catarina Miranda reage à atitude da ‘grupeta’ na sua expulsão: «Eles não me queriam lá dentro, fizeram a mala muito rápido…»

Catarina Miranda foi expulsa do Big Brother e a casa reagiu assim... Veja as imagens mais marcantes!

Durante a gala de sábado, dia 18 de maio, Catarina Miranda marcou presença em estúdio para assistir juntamente de outros ex-concorrente e a avó Rosário.

No início do programa, o apresentador pediu à ex-concorrente para que se juntasse a si e foi assim que começou uma forte discussão entre Catarina Miranda e o comentador e ex-vencedor do Big Brother 2023, Francisco Monteiro.

Veja aqui a discussão completa e todas as reações em estúdio ao momento tenso:

Recorde-se que Catarina Miranda foi expulsa do Big Brother durante a Emissão Especial de dia 16 de maio, após ter tido uma atitude considerada «de uma agressividade inaceitável» pelo anfitrião do reality show.

Recorde aqui o momento em que o Big Brother comunicou a sua decisão ao grupo:

No final da gala, estivemos à conversa com Catarina Miranda. A ex-concorrente fez um balanço dos primeiros dias fora da casa mais vigiada do país e revelou os seus planos para o futuro fora do jogo.

Catarina Miranda começou por dizer: «O assunto continua a ser Miranda, eles fazem-me viva dentro do jogo».

Quando questionada sobre o momento da sua expulsão, Catarina Miranda reagiu à atitude de Gabriel Sousa e Margarida Castro: «Estava à espera que me fizessem a mala mais depressa, que foi o que aconteceu»

«Eles não me queriam lá dento, fizeram a mala muito rápido, não se esqueceram de nada...», acrescentou.

«Temos de aprender que nem todos os que estão próximos são nossos amigos», rematou.

No entanto, Catarina Miranda não exclui a possibilidade de existir uma amizade com a grupeta fora do jogo: «Cá fora é tudo diferente, já não é jogo... Já sou a Catarina», garantiu.

Veja a entrevista completa aqui: