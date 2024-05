Após críticas de Panelo e Inês Morais a Catarina Miranda, concorrente abandona a prova em lágrimas! Saiba tudo

Inês Morais é implacável com Catarina Miranda por ter atirado copo: «isto podia ter sido muito grave»

Perante a indignação dos colegas com cena do copo, Catarina Miranda abandona a prova semanal

Colegas mostram-se implacáveis com Catarina Miranda e esta reage: «Vocês queriam que eu fosse expulsa?»

Daniel Pereira indignado com atitude de Catarina Miranda: «Eu se tivesse levado com o copo reagiria de outra maneira»

No Big Brother, a hora de almoço parecia tranquila, até que num abrir e fechar de olhos, os ânimos exaltaram-se! Catarina Miranda mostrou-se muito incomodada e revoltada com uma brincadeira de João Oliveira, que a deixou muito desconfortável. «Achas que isto são atitudes? Achas que são comentários de amigo?» disse Miranda com alguma raiva da situação, dando sinais de estar a atingir um limite. Veja o momento aqui:

Limites acabaram por ser ultrapassados, quando Catarina Miranda pega num copo, atira-o e estilhaça-o. Gabriel Sousa, que estava a comer ao seu lado, acabou atingido pelos cacos.

Durante esta tarde, na prova semanal, Catarina Miranda foi alvo de várias críticas por parte de Inês Morais sobre o que a concorrente fez à hora do almoço.

Catarina Miranda começou por dizer: «Já pedi desculpa, já fiz a minha parte. Qual é o problema agora diz lá?».

«O problema é que foi uma coisa que podia ter corrido muito mal. Imagina se eu me tivesse sentado ao teu lado, estava no hospital», disse Inês.

«E se tu te aleijares num descascador, tens de ir para o hospital? Se calhar não estavas pronta para vir para o programa», atirou Miranda.

A meio da discussão, surgiu o tema «João provoca Catarina Miranda». Inês Morais comentou que se a colega está farta das atitudes do colega, porque é que continua a dar-se com João: «Se não te sentes bem com os comentários que ele faz, porque é que tu voltas sempre para ele?».

«A maneira como vocês pintam o cenário, tens de perceber que vocês acabam sempre por ficar todos mal vistos e tu tiveste lá fora e sabes do que é que eu estou a falar por causa das coisas que vocês dizem», disse Miranda.

«O João é o culpado desta situação toda, porque ele sim é o verdadeiro culpado e ele sabe disso, porque eu nunca lhe fiz nada de mal, é uma pessoa que eu sempre protegi, está a tentar defender uma coisa que não é dele, não foi nada com ele», continuou.

Daniel Pereira (Panelo), também estava envolvido no bate-boca e comentou: «Isso são provocações Catarina, tanto de um lado como do outro».

«Eu não provoquei o João, nunca o provoquei! O João de manhã é que me foi acordar, disse para lavar a boca que eu tinha a boca suja», garantiu Catarina Miranda.

Panelo mostrou-se implacável com Catarina Miranda: «Nunca provocaste o João? Mas eu agora vivo aqui sozinho?». «Só te vou dizer uma coisa. Eu se tivesse levado com o copo, reagiria de outra maneira. Se eu tivesse atirado o copo, tinha ido embora».

Após várias criticas de Panelo e Inês Morais a Catarina Miranda, esta abandonou a prova em lágrimas.