Catarina Miranda pronuncia-se novamente sobre vitória de Inês Morais: «Aceitem que dói menos»

Na rede social "X", Catarina Miranda voltou a pronunciar-se face à vitória de Inês Morais, e escreveu: «Aceitem que dói menos Daqui a bocado já a @inesmoraisc0 gastou o dinheiro e vocês ainda andam preocupados como cheque Nunca parem anti #bbtvi».

Catarina Miranda reagiu à vitória de Inês Morais no Big Brother 2024 no momento em que a ex-concorrente recebeu o chefe, e tem dado que falar... Em declarações à revista TV 7Dias, a ex-concorrente do Big Brother garantiu que contribuiu para a vitória de Inês Morais. Recorde-se que Inês Morais venceu o Big Brother com 61% dos votos do público, no duelo final com Daniela Ventura.

Catarina explicou como tudo aconteceu: «Estive a trabalhar em off para a Inês ganhar. Assim que ela saiba o que se passou vai perceber que a nossa team é que teve mão nisso. Não foi a team dela que lhe deu a vitória».

«A minha team já tinha comprado muitos packs para eu vencer, já tínhamos dinheiro para eu vencer a final, mas como esse dinheiro não é reembolsável, porque já está dentro da aplicação, nós preferimos esperar pelo duelo final para saber em quem votar. Estivemos a votar na Inês porque sabíamos que era a vitória mais fácil de retirar à Daniela. Tínhamos milhares de euros investidos em packs», partilhou.

Recorde aqui o momento em que Inês se sagrou vencedora do Big Brother:

Daniela Ventura justifica vitória de Inês Morais: «Foi para eu perder e não para ela ganhar...»

​​​Em entrevista exclusiva ao digital da TVI, a ex-concorrente fez um balanço da sua passagem pelo reality show e revelou quais os seus planos para o futuro.

Daniela Ventura afirma com certeza que seria uma «justa vencedora» deste Big Brother. «Quando as pessoas apanham o ‘dito ressabiamento’, não há como fugir disso. Eu acho que a Inês era uma ótima candidata, mas é muito difícil não acreditar que não veio mais do odio contra a Daniela do que outra coisa qualquer»

Daniela considera que os fãs de outros concorrentes com quem ela não entapizava votaram na Inês Morais para vencedora.

«A Inês teve os seus votos e não lhe tiro isso porque ela jogou mesmo bem. Protagonizou a casa, muitas pessoas que estavam desde o dia 1 saíram antes dela», explicou.

«Mas também não vamos ser hipócritas, eu acho que ela também tem noção que teve ‘teamzinhas’ que nem sequer tentaram esconder que estavam a dar tudo para que eu não fosse a vencedora», acrescentou.

«Foi para eu perder não para ela ganhar… Isso é que é mais triste», justificou ainda.

Veja a entrevista exclusiva com Daniela Ventura: