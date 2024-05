Irmão de Catarina Miranda mostra-se confiante: «Ela sabe todos os passos que tem de dar até à final...»

Catarina Miranda: a cozinheira mais sexy do «Big Brother» Confira aqui!

Na gala deste domingo, 12 de maio, Catarina Miranda partilhou a sua curva da vida e ficámos a conhecer melhor a sua história. Recorde aqui:

No final da gala, estivemos à conversa com Tomás, irmão da concorrente, que fez um balanço da sua prestação no programa.

Tomás mostrou-se orgulhoso e confiante da participação de Catarina Miranda no Big Brother:

«Estou super orgulhoso. Está a fazer o papel dela, os portugueses estão a gostar, nem tudo é perfeito como tudo na vida (…) É continuar assim até ao fim e penso que será uma das finalistas», começou por dizer.

«Sei perfeitamente o que ela está lá a fazer, muitas coisas que ela diz já estou habituado porque lido com ela», explicou.

Tomás reagiu ao afastamento da irmã a Margarida Castro, de quem era bastante próxima: «Ela não gosta de pessoas fingidas, como ela diz, percebo perfeitamente. Também não aprecio esse tipo de pessoas».

«O que é que a Catarina tem para ser uma vencedora do Big Brother?», questionou a repórter digital do programa.

«Tem tudo: tem garra, sabe o que diz, sabe o que faz e sabe todos os passos que tem de dar até à final. A final é para os melhores e de certeza que ela vai ganhar», respondeu o familiar.