Catarina Miranda desvaloriza choro de Jéssica Vieira e implora por atenção de Afonso: «Aquilo não é nada»

Catarina Miranda continua a ver Jéssica Vieira como a sua maior rival. A concorrente não esconde o desconforto por ter a ex-namorada de Afonso Leitão dentro da casa.
Miranda não perde a oportunidade de atacar Jéssica Vieira e isso mesmo aconteceu num momento de grande emoção para os concorrentes, ao receberem a presença dos familiares e os presentes que lhes deixaram.
Assim que Afonso recebeu uma fotografia da família, Jéssica Vieira não escondeu a emoção dado que teve uma ligação especial com a família do ex-namorado. Contudo, Catarina Miranda desvalorizou os sentimentos da rival.
«Ó Big, como é que eu hei de dizer isto? Eu acho que é melhor não comentar, porque eu nem sei o que é que hei de dizer. Começo a ficar sem palavras para descrever aquilo, porque eu acho que aquilo não é nada», frisou Catarina Miranda.
Já quando Jéssica recebeu os seus presentes, Catarina não gostou de ver Afonso a chorar por ver os familiares e amigos de Jéssica. «Afonso, para de chorar», disse Catarina Miranda, visivelmente incomodada. Além disso, Catarina Miranda tentou dar abraços a Afonso, enquanto o concorrente se mostrava atento a ouvir a partilha da ex-namorada. Afonso teve de chamar a aliada à atenção: «Deixa ouvir, pediu Afonso.
