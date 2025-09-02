Ao Minuto

Aos berros, Bruna perde as estribeiras com Afonso Leitão: «Estás-me a faltar ao respeito» - Big Brother
Aos berros, Bruna perde as estribeiras com Afonso Leitão: «Estás-me a faltar ao respeito»

Viriato Quintela levanta-se para enfrentar Afonso Leitão e Catarina Miranda reage - Big Brother
Viriato Quintela levanta-se para enfrentar Afonso Leitão e Catarina Miranda reage

Viriato Quintela faz acusações a Catarina Miranda: «Tu é que és a agressora aqui, não sou eu» - Big Brother
Viriato Quintela faz acusações a Catarina Miranda: «Tu é que és a agressora aqui, não sou eu»

Copo partido gera confusão. Catarina Miranda em fúria - Big Brother
Copo partido gera confusão. Catarina Miranda em fúria

Catarina Miranda volta a trazer o tema do aborto para cima da mesa e a discussão instala-se - Big Brother
Catarina Miranda volta a trazer o tema do aborto para cima da mesa e a discussão instala-se

Catarina Miranda faz dança sensual a Afonso, mas a reação do concorrente não é a melhor - Big Brother

Catarina Miranda faz dança sensual a Afonso, mas a reação do concorrente não é a melhor

Bruna faz revelação constrangedora: «O estado em que eu estou...» - Big Brother
Bruna faz revelação constrangedora: «O estado em que eu estou...»

Catarina Miranda desvaloriza choro de Jéssica Vieira e implora por atenção de Afonso: «Aquilo não é nada» - Big Brother

Catarina Miranda desvaloriza choro de Jéssica Vieira e implora por atenção de Afonso: «Aquilo não é nada»

Tudo não passa de estratégia? Implacável, Catarina Miranda aperta com Afonso - Big Brother

Tudo não passa de estratégia? Implacável, Catarina Miranda aperta com Afonso

Clima no ar! Catarina Miranda e Afonso Leitão aos beijos antes de dormir - Big Brother
Clima no ar! Catarina Miranda e Afonso Leitão aos beijos antes de dormir

Jéssica Vieira para Catarina Miranda: «Eu não uso pessoas nem jogo com as pessoas» - Big Brother
Jéssica Vieira para Catarina Miranda: «Eu não uso pessoas nem jogo com as pessoas»

Jéssica Vieira passa-se com Afonso Leitão: «Não és ninguém para mexer nas minhas coisas!» - Big Brother
Jéssica Vieira passa-se com Afonso Leitão: «Não és ninguém para mexer nas minhas coisas!»

Catarina Miranda e Afonso Leitão juntam-se para estratégia infalível! Saiba o que aconteceu - Big Brother
Catarina Miranda e Afonso Leitão juntam-se para estratégia infalível! Saiba o que aconteceu

Imperdível! Junto a Jéssica Vieira, Afonso Leitão critica Catarina Miranda - Big Brother
Imperdível! Junto a Jéssica Vieira, Afonso Leitão critica Catarina Miranda

Clima aqueceu! Afonso Leitão arrasa Bruna enquanto líder - Big Brother
Clima aqueceu! Afonso Leitão arrasa Bruna enquanto líder

Bruna é a primeira a desistir da prova semanal! Veja o que aconteceu - Big Brother
Bruna é a primeira a desistir da prova semanal! Veja o que aconteceu

Reviravolta: Maria Botelho Moniz revela quem são os nomeados da semana - Big Brother
Reviravolta: Maria Botelho Moniz revela quem são os nomeados da semana

Farto do triângulo amoroso da casa, Viriato dispara sobre Miranda: «São novelas mais do que cansadas» - Big Brother
Farto do triângulo amoroso da casa, Viriato dispara sobre Miranda: «São novelas mais do que cansadas»

«A mordaça dela saiu no domingo»: Miranda parte ao 'ataque' cerrado a Bruna e evoca ex-concorrente - Big Brother
«A mordaça dela saiu no domingo»: Miranda parte ao 'ataque' cerrado a Bruna e evoca ex-concorrente

Hoje começou a prova semanal, mas a própria líder Bruna já se descartou - Big Brother
Hoje começou a prova semanal, mas a própria líder Bruna já se descartou

«Querias dar uma cotovelada à Miranda»: A acusação grave que está a agitar a casa da Malveira - Big Brother
«Querias dar uma cotovelada à Miranda»: A acusação grave que está a agitar a casa da Malveira

«Não tens confianças comigo para essas coisas»: 'Passada', Jéssica dá raspanete ao ex - Big Brother
«Não tens confianças comigo para essas coisas»: 'Passada', Jéssica dá raspanete ao ex

Choque: Viriato mostra a cicatriz que resultou da 'luta' com Miranda e Afonso - Big Brother
Choque: Viriato mostra a cicatriz que resultou da 'luta' com Miranda e Afonso

«A estratégia era destruir...»: A resposta de Afonso que deixou Maria Botelho Moniz com reação inesperada - Big Brother
«A estratégia era destruir...»: A resposta de Afonso que deixou Maria Botelho Moniz com reação inesperada

«Eles agrediram-me»: Viriato pondera apresentar queixa de Miranda e Afonso ao Big - Big Brother
«Eles agrediram-me»: Viriato pondera apresentar queixa de Miranda e Afonso ao Big

Catarina Miranda desvaloriza choro de Jéssica Vieira e implora por atenção de Afonso: «Aquilo não é nada»

Catarina Miranda não suporta ver Jéssica a chorar por Afonso. Eis as reações que estão a dar que falar

Catarina Miranda continua a ver Jéssica Vieira como a sua maior rival. A concorrente não esconde o desconforto por ter a ex-namorada de Afonso Leitão dentro da casa.

Miranda não perde a oportunidade de atacar Jéssica Vieira e isso mesmo aconteceu num momento de grande emoção para os concorrentes, ao receberem a presença dos familiares e os presentes que lhes deixaram.

Assim que Afonso recebeu uma fotografia da família, Jéssica Vieira não escondeu a emoção dado que teve uma ligação especial com a família do ex-namorado. Contudo, Catarina Miranda desvalorizou os sentimentos da rival.

«Ó Big, como é que eu hei de dizer isto? Eu acho que é melhor não comentar, porque eu nem sei o que é que hei de dizer. Começo a ficar sem palavras para descrever aquilo, porque eu acho que aquilo não é nada», frisou Catarina Miranda.

Já quando Jéssica recebeu os seus presentes, Catarina não gostou de ver Afonso a chorar por ver os familiares e amigos de Jéssica. «Afonso, para de chorar», disse Catarina Miranda, visivelmente incomodada. Além disso, Catarina Miranda tentou dar abraços a Afonso, enquanto o concorrente se mostrava atento a ouvir a partilha da ex-namorada. Afonso teve de chamar a aliada à atenção: «Deixa ouvir, pediu Afonso.

Veja o vídeo. 

VEJA TAMBÉM: Há interesse por Viriato Quintela? Ana Duarte põe tudo em pratos limpos: «Havia ali coisas...»

Temas: Catarina Miranda Jéssica Vieira Afonso Leitão

