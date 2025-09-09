Jéssica Vieira não perdoa comentário de Catarina Miranda e nós explicamos porquê

Catarina Miranda tenta (mais uma vez) beijar Afonso Leitão e este reage assim: As imagens do momento aqui

A reta final do Big Brother Verão está a ser marcada por uma nova polémica dentro da casa. Catarina Miranda e Jéssica Vieira protagonizaram momentos de grande tensão depois de a concorrente ribatejana ter reagido com desdém a uma fotografia da ex-namorada de Afonso Leitão, gerando confrontos que não passaram despercebidos nem aos colegas nem à apresentadora Maria Botelho Moniz.

Catarina Miranda reage a fotografia de Jéssica com desdém

Tudo começou quando Catarina Miranda, durante uma sessão fotográfica em que posou agarrada a Afonso Leitão, se mostrou radiante. Porém, ao rever as imagens, deparou-se com uma fotografia de Jéssica Vieira, ex-namorada de Afonso, e não conteve a reação: «Que nojo», afirmou, deixando evidente o desdém pela colega de casa.

Confronto em plena gala

Mais tarde, na gala do Big Brother Verão, Jéssica teve acesso às imagens em que Catarina Miranda demonstrava repulsa perante uma fotografia sua. Incomodada, a concorrente decidiu confrontar Catarina em plena sala. Miranda tentou justificar-se, alegando que o comentário se devia ao facto de ela ter restos de comida na boca. Contudo, Maria Botelho Moniz interveio e esclareceu: «Pois que os conteúdos fizeram zoom e não havia restos de comida». A tensão instalou-se de imediato.

O episódio volta a ser tema na casa

Seguidamente, após uma manhã emotiva dedicada à partilha de memórias e à dinâmica da cápsula do tempo, proposta por Viriato Quintela, o episódio do «nojo» voltou a ganhar destaque. Jéssica Vieira aproveitou o momento para regressar ao assunto e reforçar a sua indignação perante a atitude de Catarina Miranda: «Não é o meu piercing, sou eu», atirou, sem esconder a mágoa.

Jéssica exige explicações a Catarina Miranda

Por fim, determinada em não deixar o episódio cair no esquecimento, Jéssica voltou a confrontar a rival. A ex-namorada de Afonso não perdoou o comentário depreciativo e exigiu de Catarina Miranda uma explicação convincente para a sua reação. O clima de tensão entre as duas concorrentes promete continuar a marcar a reta final do Big Brother Verão.