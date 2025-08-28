Reviravolta inesperada. Aproximação entre Afonso Leitão e Jéssica Vieira deixa Catarina Miranda carregada de ciúmes

No Big Brother Verão, Jéssica Vieira e Afonso Leitão estão a protagonizar momentos de grande proximidade após aceitarem um desafio lançado no último ‘Especial’ do programa. O público votou e decidiu que os dois concorrentes, que já foram um casal, deveriam estar 24 horas inseparáveis, num desafio inédito que promete agitar a casa.

Assim que aceitaram a missão, Jéssica e Afonso iniciaram o desafio e começaram por preparar uma festa em conjunto, decorando juntos o alpendre da casa. No entanto, a cumplicidade entre os dois não passou despercebida a Catarina Miranda, que observou a cena à distância com uma expressão visivelmente incomodada.

A tensão foi tal que levou Afonso a tentar aliviar o ambiente, aproximando-se de Miranda numa tentativa de apaziguar o desconforto crescente.

Na manhã seguinte, durante uma dinâmica onde os concorrentes tinham de associar "dias" , com qualidades ou defeitos, aos colegas, a situação voltou a escalar. Afonso escolheu um dia positivo para Jéssica e não poupou nos elogios, chegando mesmo a dizer: «Pesquisei significado de perfeição e apareceu-me a tua cara.»

Uma declaração que não deixou Miranda indiferente. O seu olhar foi revelador e espelhou o desconforto perante o que acabara de ouvir.

Mais tarde, o clima de tensão intensificou-se quando Miranda se afastou do ex-casal, que conversava no alpendre, e dirigiu-se sozinha para a zona de perigo, onde se sentou no chão. Afonso, ao aperceber-se, chamou-a para junto de si. Nesse momento, Miranda lançou-lhe um aviso direto e assertivo: «Eu não sou burra.»

Apesar do compromisso com o desafio de 24 horas ao lado de Jéssica Vieira, Afonso Leitão demonstra preocupação em manter uma relação equilibrada com a sua aliada Miranda, tentando gerir os sentimentos de todos os envolvidos.