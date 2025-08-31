Incomodada com noivado de João Moura Caetano, Miranda alega que há um «passado» entre os dois e Afonso reage

Ela já namorou com João Moura Caetano e passou por um reality. Não imagina como está diferente

No rescaldo do Especial do Big Brother Verão, Catarina Miranda não conseguiu disfarçar o desconforto ao ser confrontada com a notícia do noivado de Luíza Abreu com João Moura Caetano. Ao contrário dos colegas, que reagiram com entusiasmo, a concorrente mostrou-se visivelmente incomodada, ao ponto de até Afonso Leitão ter reparado.

O concorrente não hesitou em assinalar o estado da colega e disse-lhe diretamente: «Está-te mesmo a afetar... já viste o estado em que estás?». A observação deixou ainda mais clara a forma como Miranda foi impactada pela revelação feita durante o programa.

A conversa entre os dois acabou por ganhar contornos mais tensos. Num momento posterior, Catarina questionou Afonso: «Mas estás interessado no meu passado ou não?». A frase deixou no ar uma dúvida que rapidamente gerou especulação: terá havido alguma ligação entre Catarina Miranda e João Moura Caetano no passado?

A reação da concorrente, marcada pelo incómodo e pelas palavras que não quis aprofundar, tornou-se um dos momentos mais comentados da noite e voltou a colocar Miranda no centro da atenção dentro da casa.