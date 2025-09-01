João Moura Caetano namorou com Catarina Miranda antes de Luíza Abreu? Adriano Silva Martins conta tudo

Catarina Miranda lançou o caos este fim de semana ao dar a entender que teve uma história amorosa com João Moura Caetano, o noivo de Luíza Abreu. Tudo aconteceu depois de Maria Botelho Moniz ter estado na casa este sábado e ter revelado que a ex-concorrente ficou noiva do cavaleiro tauromático. Miranda mostrou-se claramente incomodada e disse não ter coisas boas a dizer sobre o assunto. Mais tarde, ao falar com Afonso, deixou no ar uma ligação amorosa ao atual noivo de Luíza Abreu.

Esta manhã, no Dois às 10, Adriano Silva Martins foi claro ao afirmar que entre Catarina Miranda e João Moura Caetano não houve nada. «Trocas uma mensagem e já vais casar. A Catarina Miranda cria narrativas na cabeça dela», acusou o comentador.

«O João Moura Caetano e a Catarina Miranda não tiveram absolutamente nada fora da casa. Estas narrativas que a Catarina Miranda constrói que são absolutamente falsas que com meios silêncios vai dando pinceladas que possam parecer verdade…», lamentou.

Cláudio Ramos também esclareceu a história: «Temos de esclarecer os fãs da Luíza e do João Moura Caetano que eles não tiveram nada e é uma invenção da Catarina».

Miranda alega que há um «passado» entre os dois e Afonso reage

No rescaldo do Especial do Big Brother Verão, Catarina Miranda não conseguiu disfarçar o desconforto ao ser confrontada com a notícia do noivado de Luíza Abreu com João Moura Caetano. Ao contrário dos colegas, que reagiram com entusiasmo, a concorrente mostrou-se visivelmente incomodada, ao ponto de até Afonso Leitão ter reparado.

O concorrente não hesitou em assinalar o estado da colega e disse-lhe diretamente: «Está-te mesmo a afetar... já viste o estado em que estás?». A observação deixou ainda mais clara a forma como Miranda foi impactada pela revelação feita durante o programa.

A conversa entre os dois acabou por ganhar contornos mais tensos. Num momento posterior, Catarina questionou Afonso: «Mas estás interessado no meu passado ou não?». A frase deixou no ar uma dúvida que rapidamente gerou especulação: terá havido alguma ligação entre Catarina Miranda e João Moura Caetano no passado?

A reação da concorrente, marcada pelo incómodo e pelas palavras que não quis aprofundar, tornou-se um dos momentos mais comentados da noite e voltou a colocar Miranda no centro da atenção dentro da casa.