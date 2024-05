Catarina Miranda perde as estribeiras com João Oliveira e parte copo: «Achas que isto são atitudes?»

No Big Brother, a hora de almoço parecia tranquila, até que num abrir e fechar de olhos, os ânimos exaltaram-se! Catarina Miranda mostrou-se muito incomodada e revoltada com uma brincadeira de João Oliveira, que a deixou muito desconfortável. «Achas que isto são atitudes? Achas que são comentários de amigo?» disse Miranda com alguma raiva da situação, dando sinais de estar a atingir um limite. Veja o momento aqui:

Limites acabaram por ser ultrapassados, quando Catarina Miranda pega num copo, atira-o e estilhaça-o. Gabriel Sousa, que estava a comer ao seu lado, acabou atingido pelos cacos. Relativamente a este comportamento, conheça hoje à noite a decisão do Big Brother no Especial com Cláudio Ramos, a seguir ao Jornal Nacional.

Veja o momento aqui:

Minutos depois deste acontecimento intenso, João Oliveira mostrou-se revoltado com Catarina Miranda.

Mais tarde, depois de se ter exaltado, Catarina Miranda regressou à casa e isolou-se do grupo.

