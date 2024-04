Manhã acesa! Catarina Miranda critica atitudes de João Oliveira: «As mais graves...»

Concorrentes comentam atitudes de João para com Carolina: «São desnecessárias»

Esta manhã, Catarina Miranda, João Oliveira, Sérgio Duarte, Margarida Castro, Daniel Pereira e André Silva, tiveram direito a um brunch na sala do líder.

Os concorrentes estiveram a falar das atitudes de outros concorrentes e surgiu em tema de conversa, as atitudes de João para com Catarina Miranda.

O ambiente ficou tenso entre Catarina e João quando a concorrente o confrontou sobre as suas atitudes: «Atacas-me a mim e eu só quero o teu bem, ficas sempre mal! Nunca quis o teu mal». «A meu ver, a Carolina, se o João não tivesse cá, não tinha jogo», atirou a concorrente.

Entre um debate com Sérgio e João, Catarina apontou ainda: «As mais graves foi tu chamares-me nomes, teres chamado de parteira e teres-me dado com a almofada, isso é que foi grave!».