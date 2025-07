Big Brother Verão em ebulição: Estas discussões levaram os concorrentes ao limite

O ambiente no "Big Brother Verão" aqueceu — e logo pela manhã. Tudo começou quando o anfitrião do reality show da TVI convocou todos os concorrentes para a sala. Parecia um momento normal… até que a paz se desfez num instante.

Assim que Luíza Abreu se levantou e saiu da sala, Catarina Miranda aproveitou para lançar farpas e fazer insinuações que envolvem o nome do cavaleiro João Moura Caetano. A provocação não passou despercebida e tanto Jéssica Vieira como Kina reagiram de imediato, repreendendo a concorrente.

O ambiente ficou tenso e carregado de acusações, com gritos e palavras duras a dominar a casa. Momentos depois, Kina regressou à sala e confrontou novamente Catarina Miranda. Indignada, o concorrente desabafou que sentia vergonha pelas palavras da colega: “Estás a tocar na intimidade das pessoas”, atirou Kina.

Mas Miranda não recuou. Elevou o tom de voz e respondeu à estilista de forma firme, alimentando ainda mais o conflito que deixou os restantes concorrentes — e os telespectadores — em suspenso.

Mais tarde, o clima continuou quente… desta vez no quarto rosa. Catarina Miranda estava a conversar com Afonso Leitão e Fábio Paim quando Jéssica Vieira entrou no quarto para se maquilhar. A simples presença da concorrente foi suficiente para Miranda lançar um olhar gélido e, sem rodeios, começar nova provocação: “Há tantos espelhos nesta casa. Tinhas mesmo de vir para aqui?”

Como se não bastasse, Catarina Miranda foi ainda mais longe, ao insinuar que Jéssica fica feia sem maquilhagem — um comentário que quase fez explodir o ambiente. Visivelmente incomodada, Jéssica tentou manter a calma, mas esteve a um passo de perder as estribeiras.

Veja, agora, as imagens na íntegra destes momentos intensos na casa mais vigiada do país!