Sanção do Big Brother e decisão de Miranda geram alterações nos nomeados: Este é o leque final

A noite desta segunda-feira ficou marcada pelo acontecimento mais tenso de sempre do Big Brother Verão: Uma troca de insultos grave entre Daniela Ventura e Bruno de Carvalho, que levou à expulsão da primeira e nomeação direta do segundo. Tudo isso e uma decisão inesperada de Catarina Miranda vieram baralhar o leque final de nomeados.

Na gala deste domingo ficámos a conhecer os concorrentes com mais nomeações e que estariam, por isso, em risco de ficarem nomeados esta semana: Catarina Miranda, Ana Catharina, Luíza Abreu e Viriato Quintela foram os quatro mais votados pelos colegas.

Contudo, após a confusão de ontem, Bruno de Carvalho foi sancionado pelo Big Brother com uma nomeação direta, juntando-se por isso a este leque de nomeados, que não ficou fechado nesta altura. Catarina Miranda recebeu o poder da troca e decidiu retirar Luíza Abreu dos nomeados, colocando Kina no seu lugar, para espanto de muitos.

Feitas as contas temos cinco concorrentes nomeados e em risco de abandonarem a casa do Big Brother Verão já no próximo domingo:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

ANA CATHARINA - 761 20 20 02

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15