Luís Fonseca pronuncia-se acerca da participação de Catarina Miranda no Somos Portugal: «Juízo e não te esqueças...»

No próximo domingo, dia 28 de julho de 2024, Catarina Miranda, ex-concorrente do Big Brother e do Dilema, vai participar no Somos Portugal. Foi convidada para ser repórter, concretizando assim o seu sonho de fazer parte do programa.

Catarina Miranda vai estar ao lado dos apresentadores veteranos do Somos Portugal como repórter convidada. Todos, vão levar para casa a festa do Somos Portugal que regressa à cidade de Cantanhede, no distrito de Coimbra, onde decorre a trigésima segunda edição da EXPOFACIC.

Alguns ex-concorrentes já reagiram à novidade...

Luís Fonseca escreveu na sua rede social: «Saber esperar o tempo certo é uma virtude de um vencedor. Tudo o que um sonho precisa para ser realizado, é alguém que acredite que ele possa ser mesmo concretizado. És uma guerreira contra muitos obstáculos ( alguns postos por ti ) nunca deixaste de acreditar, a persistência realiza o impossível e tu és uma prova disso. Desejo-te toda a sorte deste mundo neste novo projecto “ minha espalha brasas “. Juízo e não te esqueças dos meus conselhos».

Vítima de comentários negativos, acrescentou ainda: «Agradecia que guardassem comentários negativas para outras publicações nesta não. Obrigado».

Nos stories escreveu ainda: