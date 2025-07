Catarina Miranda ligada ao toureiro João Moura Caetano? Conheça as últimas revelações

Desde que entrou na casa do Big Brother Verão, Catarina Miranda tem estado novamente nas bocas do País. Agora, há boatos que falam numa possível ligação da concorrente ao toureiro João Moura Caetano - que já tinha sido associado a Luíza Abreu.

O assunto foi discutido no programa V+Fama, do V+: «A Catarina Miranda, obviamente, que mantinha conversas com o João Moura Caetano. Disse que ele não a queria para nada e que ela sabia muito bem disso», afirmou o comentador Leo Caeiro.

Já Pedro Capitão foi mais longe: «Eu fiquei a saber por aí que ele pode ter assumido as coisas com ela (Luíza Abreu), mas, alegadamente, houve um pular de cerca com o diabo de Almeirim, vulgo Catarina Miranda (…) acho que se a Catarina faz este tipo de insinuações à Luíza… é porque onde há fumo, há fogo».

Recorde-se que Catarina Miranda tem vindo a provocar Luíza Abreu ao falar do toureiro: «Então tu vieste parar a esta casa porquê? Estás aqui porquê? Eu estou preocupada é que dia 11 vai haver tourada e tu não vais lá estar presente», afirmou há uns dias.