Mafalda Diamond acredita que expulsão de Catarina Miranda do Big Brother foi o 'karma' e começa a discussão: «Sentes-te ameaçada... Mimada!»

Marta Cardoso revela conversa: «A Mafalda Diamond perguntou à Catarina Miranda se a expulsão dela no Big Brother não foi o karma...»

Durante o Extra do Dilema, com Marta Cardoso, a apresentadora interrompeu o direto para fazer uma ligação à casa e assistir a uma nova discussão. Catarina Miranda e Mafalda Diamond entraram em confronto...

Tudo começou após Mafalda Diamond questionar Catarina Miranda se não sentiu que a sua expulsão do Big Brother aconteceu por "karma". A chef de cozinha levou a mal a pergunta da colega e não tardou em partir para a defensiva. A discussão entre as duas começou e as ofensas também!

Catarina Miranda acusou Mafalda Diamond de ser mimada: «Eu acho que te sentes ameaçada por mim e estás com essa postura enquanto jogadora. És muito mimada. Faz-te mal» e Mafalda responde: «Mimada porque tenho 20 anos» e relembra ainda o momento da expulsão: «Foi a minha opinião, mas eu tive compaixão (...) Mas eu acho que foi o karma (...) Não tenho medo de ti no jogo».

Durante o momento, David Diamond, pai de Mafalda Diamond, revela: «Puxei o assunto de propósito» e ataca a jovem de Almeirim. Quem se insurgiu também na conversa foi Daniela Santos, ao afirmar que a culpa de Catarina Miranda estar no centro das atenções é de quem a puxa para a conversa e provoca: «Depois dizem que tudo é à volta dela... Vocês é que fazem isso!».