Catarina Miranda apaixonada por Afonso Leitão? Márcia Soares arrasa a concorrente com duras ironais

Catarina Miranda apaixonada por Afonso Leitão? Márcia Soares comenta aproximação no Big Brother Verão.

No Big Brother Verão, Catarina Miranda está a surpreender os fãs com a sua aproximação a Afonso Leitão — e há quem acredite que pode estar a nascer mais do que amizade entre os dois concorrentes. Mas também há quem diga que não!

Agora, Catarina parece estar a desenvolver sentimentos pelo militar. Márcia Soares, foi uma das primeiras a levantar a possibilidade. Através da rede social X (antigo Twitter), lançou a provocação: «Como é que ninguém vê que a Miranda caiu na própria armadilha e se está a apaixonar pelo Afonso? Isto está tão bom».

A reação dos seguidores não tardou. Uma utilizadora respondeu que «apaixonada talvez seja muito forte», sugerindo que poderá tratar-se apenas de «um carinho especial». Márcia, no entanto, reforçou a sua leitura da situação: «Está a ganhar um carinho especial».

Catarina Miranda protagonizou um momento de grande tensão esta terça-feira ao mostrar-se lavada em lágrimas. Tudo aconteceu esta manhã no jardim, numa conversa com Bruna. «Nunca estive nesta posição, é a primeira vez. É muito complicado aqui dentro», disse Catarina Miranda a chorar. Bruna consolou a colega: «Faz o teu papel, não te preocupes. Eu acredito», afirmou.

A concorrente não falou especificamente sobre o motivo das lágrimas, mas nos últimos dias Catarina tem se mostrado mais em baixo por causa de Afonso Leitão.

Sem entrar em detalhes, Catarina deu a entender que se tem passado algo mais do que uma amizade entre os dois, mas Afonso tem negado repetidamente, o que a deixa visivelmente incomodada.

