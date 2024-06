‘Grupeta’ reunida após o Big Brother… sem Catarina Miranda! Veja as imagens

Esta quarta-feira, 19 de junho, Gabriel Sousa, Daniel Pereira e Margarida Castro juntaram-se para um jantar.

A ‘grupeta’ do Big Brother tem-se mostrado muito cúmplice, demonstrando que a amizade permanece após o programa. A ausência de Catarina Miranda tem sido notada.

Em entrevista exclusiva do Digital da TVI, na última gala do Big Brother, Catarina Miranda revelou como está a relação com a ‘grupeta’ cá fora.

Catarina Miranda confessa que não tem relação com os restantes elementos e garante: «Encontramo-nos aqui nas galas e acho que está bom».

Sobre a sua relação com os restantes ex-concorrentes, Catarina Miranda esclarece: «Com alguns eu falo, não com muitos, até porque eu estou mais preocupada em trabalhar do que em sair à noite. Estou focada no meu futuro e por isso não tenho muito tempo para conviver com eles», esclareceu.

Veja o vídeo completo aqui: