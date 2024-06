Catarina Miranda revela conversa privada com Marlene, namorada de Panelo: «Já que a casa está sem interesse, vou dar conteúdo…»

Durante o Extra, Catarina Miranda revelou uma conversa privada que teve com Marlene, a namorada de Panelo. Recorde-se que Marlene deixou de seguir Panelo e apagou fotografias quando o ex-concorrente ainda estava na casa mais vigiada do País. O afastamento dos dois é um dos temas do momento.

Na primeira entrevista que deu após ser expulso na gala do último domingo, Daniel Pereira (Panelo) falou da aproximação que tinha com Margarida Castro, mas também com Catarina Miranda.

«Já que a casa não está muito interessante eu vou já aqui dar um conteúdo. Eu soube que o senhor Daniel foi dizer para o programa que a culpa [do afastamento de Marlene] poderia ser da aproximação que eu tinha com ele, que eu poderia estar apaixonada por ele. Não sei se ele delirou, tomou alguma coisa que não devia. Isso não iria acontecer. Eu achava assim ele engraçado. A quem eu acho graça, também depressa perde a graça, que foi o que aconteceu. Resolvi tomar as minhas medidas, liguei para a Marlene», contou Catarina Miranda.

«Liguei à Marlene, perguntei se ela sabia quem eu era, (…) Eu disse: ‘não quero saber se estás ou não com o Daniel, só te quero dar uma palavra. Dizer que queria muito te conhecer porque ouvi muito falar sobre ti e que tu eras muito parecida comigo. Se és muito parecida comigo, a medida que tu estás a adotar, eu faria 30 vezes pior, porque eu não estou para ver o meu namorado - que eu estou há sete anos, que é quase um casamento - a dizer ao melhor amigo: eu tenho saudades da Margarida e quando chegar lá fora tenho de resolver. A pedir para desistir, porque ele sabe perfeitamente que não está bem cá fora’», desvendou.

«Falei com a Marlene. A Marlene sempre esteve à espera do Panelo, nunca teve ninguém. Ela autorizou-me a dizer isto. Nunca teve ninguém. É isso que estão a dar a entender nos programas que acontecem durante o dia. E eu estou para aqui para repor a verdade. Disse que não, que sempre esteve à espera dele, que está muito magoada com ele e com as atitudes que teve. Que quando eu estava no programa ela sempre foi às galas, que não tinha nada a ver comigo, que não gostou daquilo que viu entre a Margarida e o Panelo. Que não acha bem, que não acha normal. E que percebia que aquilo que eu tinha com o Panelo era uma amizade e que ela própria gostava muito de ver», acrescentou.

«A Marlene disse que ainda não falou com ele, vão ainda ter uma conversa. Mas agora vamos perceber uma coisa. Se nós namoramos há 7 anos e amamos tanto aquela pessoa, a primeira coisa que fazemos se sabemos aquela pessoa esta mal é não saber de entrevista e de nada. É vou já ter com a pessoa. Era isso que eu faria. Estou solidaria com a Marlene, sou team Marlene!», frisou Catarina Miranda.

«Lá dentro eles podiam falar de mim, estávamos num jogo. A partir do momento que estão cá fora e todos os ex-concorrentes relembram o meu nome diariamente para aparecer, está fora de questão e eu corto o mal pela raiz (…) Eu sou muito amiga agora da Marlene, iremos certamente almoçar um dia que eu vou lá ter com ela. E o Panelo tem de resolver a vida dele. A culpa não é da Miranda», disse ainda a ex-concorrente.