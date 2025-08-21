A primeira entrada de Catarina Miranda no Big Brother foi memorável: Ainda se lembra?

Os primeiros segundos de Catarina Miranda no Big Brother foram memoráveis e ainda hoje estão na memória de muitos. A concorrente, que é uma das mais polémicas desta edição do Big Brother Verão, deu que falar assim que colocou um pé na casa mais vigiada do País, no dia de estreia do Big Brother 2024. Foi a 24 de março de 2024, que Catarina Miranda entrou pela primeira vez no programa e fê-lo debaixo de uma mesa. Os colegas ficaram em choque com a sua aparição surpresa no meio da sala. Recorde o momento.

De lembrar que Catarina Miranda viria a ser expulsa de maneira direta dessa edição.