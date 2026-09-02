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Catarina Miranda muda-se para nova casa com piscina. E a decoração faz lembrar um resort de luxo

  • Bárbara Francisco
Catarina Miranda muda-se para nova casa com piscina. E a decoração faz lembrar um resort de luxo - Big Brother
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O estilo da decoração deixa qualquer um rendido.

A vida de Catarina Miranda tem sido marcada por reviravoltas nos últimos tempos, e a mais recente chega em forma de tijolo e cimento. Depois de pôr um ponto final no namoro com Afonso Leitão, a ribatejana decidiu abrir uma nova página e trocou de casa, revelando aos seguidores, através das redes sociais, o espaço onde agora vive.

As imagens partilhadas mostram uma habitação de traços modernos, com espaços amplos, acabamentos contemporâneos e muita luminosidade natural. Lá fora, o destaque absoluto é para a piscina, elemento central do condomínio, que empresta ao local um ambiente que em nada fica atrás de um resort.

O interior da casa não fica atrás. Nos vídeos e fotografias divulgados, é possível espreitar uma decoração de inspiração minimalista, onde predominam os tons claros e as linhas modernas, resultando num ambiente ao mesmo tempo sofisticado e acolhedor.

Esta mudança de casa surge precisamente depois do fim do relacionamento com Afonso Leitão, uma história que foi seguida de perto pelos fãs de Catarina Miranda. Longe dos holofotes do romance, a ex-concorrente parece agora concentrada em si mesma, nos projetos profissionais que tem em mãos e nesta nova casa.

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Temas: Catarina Miranda Nova casa

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