Renata Andrade reage à participação de Catarina Miranda no Somos Portugal: «Podem chamar-me a mim também?»

No próximo domingo, dia 28 de julho de 2024, Catarina Miranda, ex-concorrente do Big Brother e do Dilema, vai participar no programa Somos Portugal. Foi convidada para ser repórter, concretizando assim o seu sonho de fazer parte do Somos.

Catarina Miranda vai estar ao lado dos apresentadores veteranos do Somos Portugal. Todos, vão levar para casa a festa do Somos Portugal que regressa à cidade de Cantanhede, no distrito de Coimbra, onde decorre a trigésima segunda edição da EXPOFACIC.

Renata Andrade, também ex-concorrente do Big Brother 2024, reagiu no seu Instagram à novidade: «Acho muito bem! Podem chamar-me a mim também?»

O anuncio foi feito pelo instagram oficial da TVI. Pode ler-se: «Domingo o Somos Portugal irá contar com a presença de uma cara bem conhecida do seu reality show preferido. Catarina Miranda vai estar em Cantanhede na Expofacic por isso contamos consigo nesta tarde que não vai querer perder»