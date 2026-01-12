Após cortar relações com Sérgio Duarte, Catarina Miranda toma "medidas drásticas" para poder ver as sobrinhas

Catarina Miranda e Sérgio Duarte eram os melhores amigos, mas cortaram relações depois de um desentendimento por causa de um negócio que os dois tinham em conjunto. Desde então, a finalista do Big Brother Verão numa mais viu as sobrinhas do coração e, agora, confidenciou que teve de tomar "medidas drásticas" para as poder ver.

Este domingo, 11 de janeiro, a namorada de Afonso Leitão esteve a responder a algumas perguntas dos fãs. Um deles perguntou: «Sei que eras apegada às tuas sobrinhas do coração. E agora, como é a relação?»

Sem papas na língua, Catarina Miranda explicou tudo. «Neste momento, não tenho relação com as minhas sobrinhas já, estou impossibilitada de as ver. Quando a Leonor fez anos há pouco tempo, mandei uma mensagem para saber se podia mandar um presente para ela e estou bloqueada. Portanto, até hoje nunca ninguém me respondeu», começou por dizer.

Foi então que Catarina Miranda admitiu que tomou medidas para continuar a poder vê-las. «Tenho muitas saudades delas. Estou bloqueada em vários sítios pelos pais delas e o que é que eu fiz… como gosto mesmo delas – amo-as do fundo do coração – criei um perfil falso aqui no Instagram. Então consigo sempre estar a par de tudo aquilo que elas fazem, como é que elas estão, no dia a dia, o que elas fazem e tudo mais», confessou.

«Acho que um dia vai dar tudo certo e tenho a certeza de que elas se lembram de mim ainda e que um dia vamos ver-nos», findou.

