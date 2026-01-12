Após cortar relações com Sérgio Duarte, Catarina Miranda toma "medidas drásticas" para poder ver as sobrinhas

Ao Minuto

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros - Big Brother

Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim» - Big Brother
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora» - Big Brother
Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?» - Big Brother
Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão - Big Brother
Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade» - Big Brother
Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9» - Big Brother
Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa - Big Brother
Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega» - Big Brother
Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços» - Big Brother
Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca» - Big Brother
Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator - Big Brother
Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?» - Big Brother
Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...» - Big Brother
Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa» - Big Brother
Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda - Big Brother
O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story - Big Brother

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo» - Big Brother

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar” - Big Brother

“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber - Big Brother

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral - Big Brother

Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples - Big Brother

Após cortar relações com Sérgio Duarte, Catarina Miranda toma "medidas drásticas" para poder ver as sobrinhas

Catarina Miranda revelou que teve de tomar uma atitude para poder continuar a ver as sobrinhas, filhas de Sérgio Duarte, depois de os dois se terem desentendido.

Catarina Miranda e Sérgio Duarte eram os melhores amigos, mas cortaram relações depois de um desentendimento por causa de um negócio que os dois tinham em conjunto. Desde então, a finalista do Big Brother Verão numa mais viu as sobrinhas do coração e, agora, confidenciou que teve de tomar "medidas drásticas" para as poder ver.

Este domingo, 11 de janeiro, a namorada de Afonso Leitão esteve a responder a algumas perguntas dos fãs. Um deles perguntou: «Sei que eras apegada às tuas sobrinhas do coração. E agora, como é a relação?»

Sem papas na língua, Catarina Miranda explicou tudo. «Neste momento, não tenho relação com as minhas sobrinhas já, estou impossibilitada de as ver. Quando a Leonor fez anos há pouco tempo, mandei uma mensagem para saber se podia mandar um presente para ela e estou bloqueada. Portanto, até hoje nunca ninguém me respondeu», começou por dizer.

Foi então que Catarina Miranda admitiu que tomou medidas para continuar a poder vê-las. «Tenho muitas saudades delas. Estou bloqueada em vários sítios pelos pais delas e o que é que eu fiz… como gosto mesmo delas – amo-as do fundo do coração – criei um perfil falso aqui no Instagram. Então consigo sempre estar a par de tudo aquilo que elas fazem, como é que elas estão, no dia a dia, o que elas fazem e tudo mais», confessou.

«Acho que um dia vai dar tudo certo e tenho a certeza de que elas se lembram de mim ainda e que um dia vamos ver-nos», findou.
 

