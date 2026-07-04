Após fim do namoro com Afonso Leitão, Catarina Miranda choca todos ao fazer as pazes com ex-concorrente

Ao Minuto

19:52
Novo interesse na casa? Afonso revela vontade de conhecer melhor esta concorrente e recebe conselho de Boris - Big Brother
03:07

Novo interesse na casa? Afonso revela vontade de conhecer melhor esta concorrente e recebe conselho de Boris

19:01
Momento hilariante! Diego descobre que as conversas da semana passam na gala - Big Brother
02:18

Momento hilariante! Diego descobre que as conversas da semana passam na gala

18:44
Mariana Salgueiro e Diego comentam interesse amoroso de Sara. Descubra tudo - Big Brother
02:17

Mariana Salgueiro e Diego comentam interesse amoroso de Sara. Descubra tudo

18:04
Mariana Sá acredita que João Ventura vai para a casa principal. Mas o concorrente não parece satifeito: «Vou para o meio das víboras» - Big Brother
03:03

Mariana Sá acredita que João Ventura vai para a casa principal. Mas o concorrente não parece satifeito: «Vou para o meio das víboras»

17:40
Raquel confronta Nuno com pergunta "picante". E a reação não se fez esperar - Big Brother
05:34

Raquel confronta Nuno com pergunta "picante". E a reação não se fez esperar

17:40
O amor está no ar? Raquel e Nuno em clima de flirt: «Gosto muito de beijar na boca e não é uma indireta, é bem direta» - Big Brother
05:34

O amor está no ar? Raquel e Nuno em clima de flirt: «Gosto muito de beijar na boca e não é uma indireta, é bem direta»

17:08
João Gomes abre o coração com João Ventura: «É muito duro, muito difícil para mim...» - Big Brother
04:20

João Gomes abre o coração com João Ventura: «É muito duro, muito difícil para mim...»

17:00
«Acho-o tão inconveniente»: Ao falar com Vanessa, Mariana Salgueiro julga a postura deste concorrente - Big Brother
02:57

«Acho-o tão inconveniente»: Ao falar com Vanessa, Mariana Salgueiro julga a postura deste concorrente

16:59
Triste, Nuno desabafa com Raquel: «Não me conhecem e já estão a julgar...» - Big Brother
02:57

Triste, Nuno desabafa com Raquel: «Não me conhecem e já estão a julgar...»

16:43
Sem piscina: Concorrentes da casa da avó fazem a "festa da magueira". E o momento é épico - Big Brother
03:12

Sem piscina: Concorrentes da casa da avó fazem a "festa da magueira". E o momento é épico

16:10
Batalha de danças entre casas? Sem saber, os concorrentes protagonizam um momento épico a dançar samba e kizomba - Big Brother
04:27

Batalha de danças entre casas? Sem saber, os concorrentes protagonizam um momento épico a dançar samba e kizomba

16:01
Inédito. Música de Tatiana passa pela primeira vez na casa e a reação da concorrente comoveu os colegas - Big Brother
02:12

Inédito. Música de Tatiana passa pela primeira vez na casa e a reação da concorrente comoveu os colegas

15:57
Ana Luísa não esconde o receio por poder vir a ser a primeira concorrente expulsa do Big Brother Verão - Big Brother
03:36

Ana Luísa não esconde o receio por poder vir a ser a primeira concorrente expulsa do Big Brother Verão

15:15
João Gomes fala sobre a mãe e Afonso e Joaquim entram também em defesa de Ana Luísa: «Merece muito» - Big Brother
04:06

João Gomes fala sobre a mãe e Afonso e Joaquim entram também em defesa de Ana Luísa: «Merece muito»

15:06
Cabisbaixo, Joaquim desabafa com Sara: «Eu não posso chorar em frente a certas pessoas» - Big Brother
04:31

Cabisbaixo, Joaquim desabafa com Sara: «Eu não posso chorar em frente a certas pessoas»

14:24
Mariana Sá abre o coração e revela pedido especial dos pais: «Se acontecer quero que saibam que é sentido» - Big Brother
02:01

Mariana Sá abre o coração e revela pedido especial dos pais: «Se acontecer quero que saibam que é sentido»

14:23
Raquel faz revelação inesperada. E está relacionada com um possível amor dentro da casa - Big Brother
02:01

Raquel faz revelação inesperada. E está relacionada com um possível amor dentro da casa

14:12
Afonso "protege" João Ventura e dá-lhe uma dose extra de autoestima - Big Brother
03:11

Afonso "protege" João Ventura e dá-lhe uma dose extra de autoestima

14:01
João Gomes mostra-se preocupado com a permanência da mãe na casa e aconselha-a - Big Brother
09:07

João Gomes mostra-se preocupado com a permanência da mãe na casa e aconselha-a

13:50
«Tive de procurar ajuda...»: Joana mostra o lado mais frágil em conversa com os colegas - Big Brother
03:42

«Tive de procurar ajuda...»: Joana mostra o lado mais frágil em conversa com os colegas

13:36
Não se largam! Miguel e Mariana Sá picam-se mutuamente - Big Brother
03:56

Não se largam! Miguel e Mariana Sá picam-se mutuamente

12:44
Pedro deixa aviso: «Se me pressionarem muito...» - Big Brother
01:35

Pedro deixa aviso: «Se me pressionarem muito...»

11:23
«Aprendes rápido...»: Miguel e Mariana Sá continuam em provocações e picardias - Big Brother
03:55

«Aprendes rápido...»: Miguel e Mariana Sá continuam em provocações e picardias

10:43
Primeiro beijo? Mariana Salgueiro lança provocação a Raquel e a Nuno: «Estás a lavar a língua» - Big Brother
01:55

Primeiro beijo? Mariana Salgueiro lança provocação a Raquel e a Nuno: «Estás a lavar a língua»

10:39
Tatiana mostra-se revoltada e lança farpa a Mariana Salgueiro: «Isto é sobre o carácter dela!» - Big Brother
03:08

Tatiana mostra-se revoltada e lança farpa a Mariana Salgueiro: «Isto é sobre o carácter dela!»

Acompanhe ao minuto

Após fim do namoro com Afonso Leitão, Catarina Miranda choca todos ao fazer as pazes com ex-concorrente

  • Big Brother
Após fim do namoro com Afonso Leitão, Catarina Miranda choca todos ao fazer as pazes com ex-concorrente - Big Brother

Depois de vários meses de afastamento, tudo indica que Catarina Miranda e Sérgio Duarte voltaram a aproximar-se.

A relação de amizade entre Catarina Miranda e Sérgio Duarte poderá estar oficialmente reatada. Depois de um período marcado pelo distanciamento, uma nova partilha da ex-concorrente do Big Brother está a dar que falar e a alimentar a ideia de que os desentendimentos ficaram definitivamente para trás.

Os dois conheceram-se durante a participação no Big Brother 2024 e criaram uma ligação muito forte, que se manteve após o fim do programa. Fora da casa, Catarina e Sérgio mostravam-se frequentemente juntos e tornaram-se uma dupla inseparável aos olhos dos seguidores. No entanto, a amizade acabou por sofrer um revés quando Catarina iniciou uma relação com Afonso Leitão. A partir daí, deixaram de surgir juntos e o afastamento tornou-se evidente, sobretudo numa fase delicada da vida da ribatejana, marcada pela mediática separação, durante a qual Sérgio nunca apareceu ao seu lado.

Agora, os sinais apontam para uma reconciliação. Esta sexta-feira, Catarina Miranda publicou nas redes sociais um momento ao lado das filhas de Sérgio Duarte, gesto que não passou despercebido aos fãs. A acompanhar a fotografia escreveu apenas: «As Miranda Kids voltaram» Uma frase curta, mas suficiente para levantar suspeitas de que a antiga amizade voltou a ganhar força.

Veja a imagem.

Temas: Catarina Miranda Sérgio Duarte Amizade

Relacionados

Piscina gigante e ambiente digno de um resort: Catarina Miranda abre as portas da nova casa de luxo

Catarina Miranda gasta milhares em compra de luxo. E faz questão de mandar um recado ao Ex Afonso Leitão

Após polémica com Afonso Leitão, rival de Catarina Miranda lança farpa: «O karma não falha»

Traição? Catarina Miranda usa frase que diz muito sobre o que poderá ter levado à decisão dramática sobre Afonso Leitão

Fora da Casa

Escapadinha de sonho! Marcia Soares rendida com experiência emocionante: «Há momentos que ficam para sempre»

Há 48 min

Marcia Soares vive momento único e carregado de emoção: «Surpreendeu-me da melhor forma»

Hoje às 15:14

Marisa Pires faz declaração de amor nunca antes vista a Pedro Jorge. E os fãs vão à loucura

Hoje às 12:22

Cristina Ferreira expõe situação que envolve Cristiano Ronaldo. E vai surpreendê-lo

Hoje às 10:02

Novo amor? Marcia Soares faz partilha privada e há um detalhe misterioso que salta à vista

Hoje às 09:49

Ex-concorrente encontra-se com irmã de Cristiano Ronaldo. E o detalhe mais inédito é que já se conhecem há vários anos

Ontem às 18:59
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Surpresa! Afonso Leitão faz as pazes com pessoa do passado: «Fui tapar um buraco que eu próprio cavei»

Ontem às 14:56

Afonso Leitão fica em quarto lugar. E a reação de Catarina Miranda dá que falar

12 set 2025, 23:17

Ninguém esperava. Ex-noivo Zé viaja com mulher bem conhecida: e também é uma ex-reality

Ontem às 16:41

Marisa Pires faz declaração de amor nunca antes vista a Pedro Jorge. E os fãs vão à loucura

Hoje às 12:22

Há dois anos fez história no Big Brother, hoje está muito diferente: Veja o antes e depois de Jacques Costa

2 jul, 16:30
Ver Mais

Notícias

Escapadinha de sonho! Marcia Soares rendida com experiência emocionante: «Há momentos que ficam para sempre»

Há 48 min

Após fim do namoro com Afonso Leitão, Catarina Miranda choca todos ao fazer as pazes com ex-concorrente

Hoje às 15:56

Marcia Soares vive momento único e carregado de emoção: «Surpreendeu-me da melhor forma»

Hoje às 15:14

Marisa Pires faz declaração de amor nunca antes vista a Pedro Jorge. E os fãs vão à loucura

Hoje às 12:22

Cristina Ferreira expõe situação que envolve Cristiano Ronaldo. E vai surpreendê-lo

Hoje às 10:02
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:10

A Casa da Avó só tem espaço para seis. Descubra o concorrente que Ana Luísa expulsou

29 jun, 00:10

Nada o assusta: Concorrente do Big Brother Verão traz consigo uma profissão de alto risco

28 jun, 23:04
04:48

Reviravolta de "milhões": Joaquim está de regresso à casa e o futuro de Tatiana no jogo muda por completo

28 jun, 22:44
03:18

Já é conhecida a “Casa da Avó”: veja os primeiros concorrentes a explorá-la

28 jun, 21:52

Entre na casa do BB Verão 2026 antes dos concorrentes. Estas são as imagens mais aguardadas

28 jun, 19:04
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

03:07

Novo interesse na casa? Afonso revela vontade de conhecer melhor esta concorrente e recebe conselho de Boris

Há 7 min

Escapadinha de sonho! Marcia Soares rendida com experiência emocionante: «Há momentos que ficam para sempre»

Há 48 min
02:18

Momento hilariante! Diego descobre que as conversas da semana passam na gala

Há 58 min
02:17

Mariana Salgueiro e Diego comentam interesse amoroso de Sara. Descubra tudo

Há 1h e 15min
03:03

Mariana Sá acredita que João Ventura vai para a casa principal. Mas o concorrente não parece satifeito: «Vou para o meio das víboras»

Há 1h e 55min
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Homem que dá voz ao "Big Brother" dá reprimenda aos concorrentes: "É triste e depreciativo"

Ontem às 18:58

Vem aí uma novidade na vida de Sandrina Pratas: "Algo incrível está a caminho"

Ontem às 18:43

Após fazer revelação, "ex" da namorada de Francisco Monteiro é obrigado a fazer esclarecimento... e lança farpa!

2 jul, 17:30

Dois dias antes de relação ser conhecida, namorada de Francisco Monteiro esteve na casa do "ex"

2 jul, 17:18

"Big Brother Verão": revelado quem é o concorrente mais adorado... e o mais odiado!

2 jul, 16:40
Ver Mais Outros Sites