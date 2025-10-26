Guerra aberta? Catarina Miranda põe ponto final em relação especial e recebe aviso: «Se forem necessários meios legais...»

Ao Minuto

10:18
Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»

10:18
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora»

10:17
Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?» - Big Brother
06:57

Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?»

10:17
Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão - Big Brother
06:57

Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão

10:15
Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade»

10:08
Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9» - Big Brother
06:25

Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9»

10:07
Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa - Big Brother
06:25

Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa

10:04
Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega» - Big Brother
01:41

Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega»

12:06
Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços» - Big Brother
04:18

Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços»

11:58
Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca» - Big Brother
02:10

Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca»

11:52
Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator - Big Brother
06:58

Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator

11:51
Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?» - Big Brother
06:58

Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»

11:36
Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...» - Big Brother
04:13

Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...»

11:36
Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa» - Big Brother
04:13

Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa»

11:35
Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda - Big Brother
04:13

Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda

10:08
O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story - Big Brother

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

19:00
Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo» - Big Brother

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

21:21
Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar” - Big Brother

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar”

20:00
“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber - Big Brother

“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

19:17
Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:41
Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:40
De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:29
Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral - Big Brother

Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral

17:49
Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples - Big Brother

Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples

20:35
Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso - Big Brother

Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso

Acompanhe ao minuto

Guerra aberta? Catarina Miranda põe ponto final em relação especial e recebe aviso: «Se forem necessários meios legais...»

  • Secret Story
  • Ontem às 17:51
Guerra aberta? Catarina Miranda põe ponto final em relação especial e recebe aviso: «Se forem necessários meios legais...» - Big Brother

Catarina Miranda decidiu cortar relações com uma das pessoas mais especiais da sua vida. Perceba tudo o que aconteceu.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

É oficial: Sérgio Duarte e Catarina Miranda já não são amigos. Depois de vários rumores, o ex-concorrente do Big Brother decidiu esclarecer tudo e confirmar, através de uma publicação no Instagram, que a amizade com Miranda chegou ao fim.

«Venho por este meio comunicar que a minha amizade com a Catarina Miranda chegou ao fim. Foram muitos meses de convivência, partilha e cumplicidade, nos quais existiu um carinho genuíno, quase familiar. Guardarei com apreço tudo o que de positivo vivemos», começou por escrever Sérgio Duarte, num post que fez nas histórias do Instagram. 

Na mesma mensagem, Sérgio deixou um pedido aos seguidores, e também alguns avisos à agora ex-amiga: «Solicito, por isso, que não me sejam enviadas mensagens ofensivas dirigidas à Catarina Miranda. Da minha parte, prevalecerá sempre o respeito, mesmo após o término da nossa amizade. Contudo, importa reforçar que defenderei a minha integridade, bem como a da minha família, por todas as vias necessárias, inclusive meios legais, caso venham a ser proferidas inverdades ou acusações difamatórias».

Por fim, o ex-concorrente mostrou-se sereno e desejou o melhor a ambas as partes. «Agradeço que esta decisão seja respeitada e que ambos possamos seguir os nossos caminhos com serenidade. A vida é feita de ciclos, de aprendizagem e de crescimento. Que a felicidade esteja presente no percurso de todos, pois há espaço para cada um de nós. Com amor e respeito, o mundo torna-se num lugar mais leve e bonito de se viver!», findou.

Com este comunicado, Sérgio Duarte colocou um ponto final público numa amizade que começou dentro da casa do Big Brother e que, até há pouco tempo, parecia sólida.

Pode ver aqui a história em questão:

 

Temas: Catarina Miranda Sérgio Duarte Relacao

Relacionados

Catarina Miranda e Afonso Leitão surpreendem em direto com detalhe inesperado

De costas voltadas? Catarina Miranda reage a nova polémica que envolve Sérgio Duarte

Catarina Miranda regressa à televisão com novidades bombásticas. E nós contamos-lhe tudo

Catarina Miranda reage a gesto inesperado de Daniela Santos

Fora da Casa

Jéssica Antunes é ameaçada de morte e expõe tudo

Ontem às 18:20

Arrumadinho mostra reação dos filhos ao novo bebé. Mas uma ausência chamou a atenção

22 out, 17:17

Catarina Miranda e Afonso Leitão dão passo importante na relação: a novidade que está a encantar os fãs

21 out, 20:03

Ricardo Martins Pereira já foi pai pela quarta vez: o nome escolhido e as primeiras fotos do bebé

21 out, 19:03

Sorridente, Diogo Bordin surge ao lado de mulher famosa e declara-se: «Uma pessoa incrível»

18 out, 17:27

«Que barriguinha linda»: Marcia Soares agita as redes sociais com novidade especial

16 out, 21:32
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Filho de Rúben e Tatiana Boa Nova é um ícone de estilo! Veja como está a derreter corações

7 mar, 15:09

Guerra aberta? Catarina Miranda põe ponto final em relação especial e recebe aviso: «Se forem necessários meios legais...»

Ontem às 17:51

Afonso não é o único. Os homens que têm história com Catarina Miranda num reality show

28 ago, 12:21

Uau! Elisabete Moutinho submete-se a desafio de 90 dias e mostra o resultado... em biquíni

7 jul, 12:18

Após rumores, Marlene, ex-namorada de Panelo quebra silêncio! Saiba tudo

8 jun 2024, 17:35
Ver Mais

Notícias

Jéssica Antunes é ameaçada de morte e expõe tudo

Ontem às 18:20

Guerra aberta? Catarina Miranda põe ponto final em relação especial e recebe aviso: «Se forem necessários meios legais...»

Ontem às 17:51

Arrumadinho mostra reação dos filhos ao novo bebé. Mas uma ausência chamou a atenção

22 out, 17:17

Catarina Miranda e Afonso Leitão dão passo importante na relação: a novidade que está a encantar os fãs

21 out, 20:03

Ricardo Martins Pereira já foi pai pela quarta vez: o nome escolhido e as primeiras fotos do bebé

21 out, 19:03
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

O famoso jantar de hambúrgueres. Assim foi a primeira noite de Catarina Miranda e Afonso após a final do Big Brother

13 set, 10:03
09:09

Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother

13 set, 00:58
04:44

Votações suspensas na grande final! Saiba quem é o 4º classificado do Big Brother Verão

12 set, 23:05
06:43

Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão perante Portugal inteiro: «Ficaram conversas por ter?»

12 set, 22:20
03:04

A explicação que todos esperavam: Afonso Leitão revela motivos para nunca ter beijado Catarina Miranda

12 set, 22:05
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

03:34

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque

Ontem às 22:15
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
05:02

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

23 out, 17:46
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Bruno de Carvalho faz sincera declaração: "Cada vez amo mais"

Há 44 min

A atravessar momento difícil, Bárbara Parada destaca conquista: "Foi bom para ocupar a cabeça"

Hoje às 10:21

Afastado dos reality shows, Pedro Crispim confessa: "Não sou saudosista"

Hoje às 09:48

"A minha amizade com a Catarina Miranda chegou ao fim": Sérgio Duarte faz revelação... e deixa avisos!

Ontem às 16:11

Após "muitas mensagens", Marcia Soares faz esclarecimento... que envolve Bruna Gomes!

Ontem às 15:07
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

As surpresas não param. Maria Botelho Moniz recebe declaração arrebatadora do noivo e do filho

13 set, 17:38

Todos falam do vestido brilhante de Maria Botelho Moniz, mas já viu os sapatos marcantes?

13 set, 12:25

O abraço e o beijo mais especial de todos. Veja como Pedro Bianchi Prata apoiou Maria Botelho Moniz na grande final

13 set, 12:06

O momento mais ternurento da noite: Pedro Bianchi Prata surpreende Maria Botelho Moniz na final do Big Brother Verão

13 set, 12:04

Maria Botelho Moniz chora agarrada aos concorrentes, depois de uma grande surpresa

13 set, 00:41
Ver Mais

Curva da Vida

Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23
Ver Mais