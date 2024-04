Noite de dupla salvação: fique a conhecer os concorrentes que ainda estão na zona de perigo

No especial do Big Brother 2023 com Cláudio Ramos, dois concorrentes foram salvos e já não estão em risco de serem expulsos na próxima gala. O concorrente com a maior percentagem de votos foi salvo pelos portugueses e já sabemos quem foi... Catarina Miranda é salva com 51% dos votos.

Dos restantes nomeados André Silva, Catarina Ribeiro, Daniela Ventura, Jacques Costa e Sérgio Duarte, o GNR foi o segundo salvo da noite do 46% dos votos do público. Veja aqui a reação hilariante do concorrente.

Relembre-se de que ainda há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa. Vote no seu preferido e salve-o da expulsão.