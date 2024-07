Sérgio Duarte reage a conquista de Catarina Miranda no mundo da televisão. Veja o comentário

No passado domingo, dia 29 de julho, Catarina Miranda estreou-se no mundo da apresentação! A TVI apostou na ex-concorrente enquanto repórter convidada do “Somos Portugal”, ao lado das grandes caras do programa: Mónica Jardim, Idevor Mendonça e Fanny Rodrigues.

Após a emissão, Catarina Miranda não hesitou em partilhar com os seguidores o estado de espírito que sentiu após este marco na sua vida. A acompanhar uma foto ao lado dos apresentadores do “Somos Portugal”, escreveu:

«Sobre o dia de ontem. Inesquecível!

Ontem realizei um sonho que tinha há muitos anos e apesar de não ter formação na área de comunicação social eu dediquei-me muito e dentro daquilo que sabia tentei fazer o meu melhor.

Ganhei-lhe o gosto e agora é tempo de ir estudar e praticar para ser cada vez melhor o resultado final. Quero agradecer à @tvioficial por apostarem em mim mais uma vez, espero ter feito a diferença.

Aos meus colegas @itsfannyrodrigues, @mmjardim e @idevormendonca que me receberam muito bem juntamente com toda a equipa do @somosportugaltvi.

E a todos os que assistiram não só pela televisão como aqueles que fizeram km de propósito só para me ver e me dar apoio. Ontem descobri a minha vocação! Obrigado a si que sempre me acompanha nos dias bons e naqueles menos bons. O bem vence sempre».

A publicação mereceu muitos comentários, mas houve um que se destacou: O do ex colega de Reality show, Sérgio Duarte.

O ex-concorrente do Big Brother reagiu à publicação e comentou: «Gostei, o primeiro de muitos!».

Veja a partilha aqui: