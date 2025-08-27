Este é o maior sonho de Catarina Miranda dentro de um reality show

Ao Minuto

18:07
Viriato Quintela reage a provocações de Catarina Miranda: «Podes achar que és uma grande jogadora...» - Big Brother
07:57

Viriato Quintela reage a provocações de Catarina Miranda: «Podes achar que és uma grande jogadora...»

16:41
Batatas queimadas de Catarina Miranda criam alarido. A chefe de cozinha justifica: «Não estão queimadas, estão caramelizadas» - Big Brother
06:28

Batatas queimadas de Catarina Miranda criam alarido. A chefe de cozinha justifica: «Não estão queimadas, estão caramelizadas»

16:15
Viriato faz confidência a Jéssica Vieira: «Não quero que determinadas coisas se saibam» - Big Brother
07:05

Viriato faz confidência a Jéssica Vieira: «Não quero que determinadas coisas se saibam»

16:04
Jéssica Vieira alterada por causa de Catarina Miranda e Afonso Leitão: «Que fale agora!» - Big Brother
04:58

Jéssica Vieira alterada por causa de Catarina Miranda e Afonso Leitão: «Que fale agora!»

15:40
Catarina Miranda suplica por afetos de Afonso: «Ainda não me deste um beijo na boca» - Big Brother
03:29

Catarina Miranda suplica por afetos de Afonso: «Ainda não me deste um beijo na boca»

15:33
Viriato Quintela faz aviso a Jéssica depois de discussão com Miranda: «Tu perdes nesse jogo» - Big Brother
07:28

Viriato Quintela faz aviso a Jéssica depois de discussão com Miranda: «Tu perdes nesse jogo»

15:00
Guerra aberta! Jéssica recusa rótulo de vítima e enfrenta Miranda: «Eu não preciso de me fazer de coitada» - Big Brother
06:26

Guerra aberta! Jéssica recusa rótulo de vítima e enfrenta Miranda: «Eu não preciso de me fazer de coitada»

14:54
‘Bate-boca’ sem fim? Catarina Miranda desafia Jéssica Vieira: «Caminha pelo teu pé, não queiras ser levada» - Big Brother
04:07

‘Bate-boca’ sem fim? Catarina Miranda desafia Jéssica Vieira: «Caminha pelo teu pé, não queiras ser levada»

14:49
Miranda acusa Jéssica de querer criar conflito com o ex-namorado: «Queres que eu esteja mal com ele» - Big Brother
06:42

Miranda acusa Jéssica de querer criar conflito com o ex-namorado: «Queres que eu esteja mal com ele»

14:43
Catarina Miranda e Jéssica Vieira voltam a pegar-se em ‘bate-boca’ sem fim - Big Brother
05:30

Catarina Miranda e Jéssica Vieira voltam a pegar-se em ‘bate-boca’ sem fim

13:13
À beira do limite? Miranda discute com Afonso Leitão com voz trémula - Big Brother
06:52

À beira do limite? Miranda discute com Afonso Leitão com voz trémula

12:42
Bruna defende Jéssica Vieira: «Até hoje ela está a lutar para fugir à situação» - Big Brother
11:02

Bruna defende Jéssica Vieira: «Até hoje ela está a lutar para fugir à situação»

12:27
Pressão no ar! Viriato Quintela arrasa Afonso Leitão «Escondes-te sempre atrás (…) de alguém» - Big Brother
04:26

Pressão no ar! Viriato Quintela arrasa Afonso Leitão «Escondes-te sempre atrás (…) de alguém»

12:01
Jéssica Vieira desmascara Catarina Miranda: «Tu és má» - Big Brother
06:52

Jéssica Vieira desmascara Catarina Miranda: «Tu és má»

11:50
Ambiente tenso! Viriato Quintela obrigado interromper discussão de Miranda e Jéssica - Big Brother
02:46

Ambiente tenso! Viriato Quintela obrigado interromper discussão de Miranda e Jéssica

11:47
«Isso que tu fazes é muito feio»: Catarina Miranda acusa Jéssica Vieira de intimidação - Big Brother
04:49

«Isso que tu fazes é muito feio»: Catarina Miranda acusa Jéssica Vieira de intimidação

11:41
Catarina Miranda não perdoa e acusa Jéssica Vieira de fazer «papel de coitadinha» - Big Brother
07:35

Catarina Miranda não perdoa e acusa Jéssica Vieira de fazer «papel de coitadinha»

11:31
«Tu vês malicia em tudo o que mexe»: Jéssica Vieira confronta Catarina Miranda - Big Brother
04:48

«Tu vês malicia em tudo o que mexe»: Jéssica Vieira confronta Catarina Miranda

11:22
Tensão na casa! Jéssica Vieira passa-se com Catarina: «Isto não é a liderança da Miranda» - Big Brother
05:09

Tensão na casa! Jéssica Vieira passa-se com Catarina: «Isto não é a liderança da Miranda»

11:15
Miranda lança farpa a Afonso e ataca Jéssica: «Acabou por se prejudicar a ele próprio e ela saiu beneficiada» - Big Brother
04:43

Miranda lança farpa a Afonso e ataca Jéssica: «Acabou por se prejudicar a ele próprio e ela saiu beneficiada»

11:10
Este é o maior sonho de Catarina Miranda dentro de um reality show - Big Brother

Este é o maior sonho de Catarina Miranda dentro de um reality show

10:48
Afinal o que aconteceu mesmo na brincadeira polémica de Miranda e Afonso? Marta Cardoso esclarece - Big Brother
01:52

Afinal o que aconteceu mesmo na brincadeira polémica de Miranda e Afonso? Marta Cardoso esclarece

10:45
Brincadeira entre Miranda e Afonso descamba. E o pior quase acontece - Big Brother
00:47

Brincadeira entre Miranda e Afonso descamba. E o pior quase acontece

10:01
Afonso provoca e Viriato responde: «Prefiro sair no fim-de-semana do que ficar aqui a fazer verbo de encher» - Big Brother
02:52

Afonso provoca e Viriato responde: «Prefiro sair no fim-de-semana do que ficar aqui a fazer verbo de encher»

09:59
Afonso Leitão não perdoa Viriato Quintela: «É a segunda vez que estás a querer sabotar a prova» - Big Brother
05:35

Afonso Leitão não perdoa Viriato Quintela: «É a segunda vez que estás a querer sabotar a prova»

Acompanhe ao minuto

Este é o maior sonho de Catarina Miranda dentro de um reality show

  • Big Brother
  • Hoje às 11:10
Este é o maior sonho de Catarina Miranda dentro de um reality show - Big Brother

Catarina Miranda revela qual é o maior sonho que quer concretizar dentro de um reality show

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Boicotar uma prova semanal. Este é o maior sonho de Catarina Miranda dentro de um reality show e poderá estar prestes a ser concretizado. A concorrente desvendou o seu maior objetivo dentro da casa mais vigiada do País, durante o Especial com Maria Botelho Moniz.

A apresentadora começou por questionar a concorrente de Almeirim se ela e o aliado Afonso estavam a ser boicotados. «Por acaso, nunca boicotei nenhuma prova, mas era uma coisa que eu gostava de fazer antes de me despedir dos reality shows», declarou Catarina Miranda, de 26 anos.

«Mas era um grande sonho meu boicotar uma prova. Há tempos que eu acho que ia ser muito divertido. Ainda nunca o fiz, mas por acaso foi algo que eu disse ao início do programa. Era uma coisa que eu gostava mesmo, porque eu acho que este vai ser o meu último reality show», frisou.

Avó de Catarina Miranda já deu muito que falar 

Ainda se lembra de quando a avó de Catarina Miranda se exaltou em direto, durante uma gala do Big Brother, e quase foi expulsa do estúdio por Cláudio Ramos. O momento deu muito que falar.

Tudo aconteceu em maio de 2024, depois de Francisco Monteiro – que era na altura comentador oficial das galas ao lado de Márcia Soares -  dar a sua opinião sobre Catarina Miranda.

Maria do Rosário ficou indignada e desatou a gritar em estúdio. Cláudio Ramos tentou dar-lhe um microfone e ameaçou expulsá-la. «Ou me respeita a mim, ou sai por aquela porta fora», disse Cláudio ramos, enquanto Maria do Rosário gritava: «Não há imparcialidade!».

Recorde o momento que tanto deu que falar

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e recorde a familiar de Catarina Miranda. 

VEJA TAMBÉM: O cerco está a apertar. Este é o novo leque de nomeados do Big Brother Verão

Temas: Catarina Miranda Sonho

Mais Vistos

«Eterno». Rosa Bela fica em lágrimas por causa do marido de 81 anos, Carlos Areia: «Nunca o vi assim»

Ontem às 22:28

Casamento de Rosa Bela e Carlos Areia contou com convidados bem conhecidos: Veja as imagens

28 jul, 15:01
06:52

À beira do limite? Miranda discute com Afonso Leitão com voz trémula

Hoje às 13:13

O regresso mais aguardado. Francisco Monteiro faz revelação que vai mudar tudo: «Vou voltar...»

Há 2h e 3min

Amor e emoção: As fotos do aniversário de Pedro Bianchi Prata com Maria Botelho Moniz e o filho

20 ago, 16:21
Ver Mais

Notícias

Músculos e mais músculos. David Maurício muda radicalmente o seu corpo e a diferença é gritante

Há 39 min

Chocou o País há 15 anos por ter uma casa de alterne. O que é feito de António Queirós, vencedor do SS1?

Há 1h e 35min

Paixão perigosa: Francisco Monteiro viveu romance com mulher casada no Dubai (e não pode lá entrar)

Há 1h e 41min

O regresso mais aguardado. Francisco Monteiro faz revelação que vai mudar tudo: «Vou voltar...»

Há 2h e 3min

Após as críticas, vem a resposta. O rosto de Kina é natural ou já fez procedimentos estéticos?

Há 2h e 30min
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

08:12

Jantar romântico dá frutos. Afonso Leitão tem gesto inesperado com Catarina Miranda

Ontem às 23:38
04:38

Maria Botelho Moniz invade a casa do Big Brother. Mas é ignorada

21 ago, 19:15
02:39

Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão

15 ago, 22:01
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

11 ago, 22:46
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Músculos e mais músculos. David Maurício muda radicalmente o seu corpo e a diferença é gritante

Há 39 min

Chocou o País há 15 anos por ter uma casa de alterne. O que é feito de António Queirós, vencedor do SS1?

Há 1h e 35min

Paixão perigosa: Francisco Monteiro viveu romance com mulher casada no Dubai (e não pode lá entrar)

Há 1h e 41min

Quase 15 anos depois! Veja como está António Queirós, vencedor da primeira edição da Casa dos Segredos

Há 1h e 50min

O regresso mais aguardado. Francisco Monteiro faz revelação que vai mudar tudo: «Vou voltar...»

Há 2h e 3min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

01:49

Rosas e velas e um presente especial. Espreite o jantar romântico de Afonso Leitão e Catarina Miranda

Ontem às 23:50
01:50

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

25 ago, 10:44
05:44

Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato

25 ago, 01:50
01:01

«Tu és mentirosa! A maior falsa aqui dentro és tu»: Ana Duarte explode para cima de Miranda

25 ago, 00:23
01:11

As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»

17 ago, 18:25
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

De impressionar! David Maurício mostra "diferença gigante" no corpo

Há 2h e 26min

Surpresa fora do "Big Brother Verão"! Família de Ana Duarte não descarta romance da cantora com ator

Há 2h e 50min

Rúben da Cruz partilha curiosidades surpreendentes... e há uma que "ninguém sabia"!

Hoje às 13:02

Maria Botelho Moniz usa "colar bonitão" igual ao de Marcia Soares... e nem imagina quanto custa!

Hoje às 12:54

Cara deformada? Equipa de Kina abre o jogo e faz esclarecimento!

Hoje às 11:16
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Há uma coincidência que une Maria Botelho Moniz a Marcia Soares. E pode uni-la a si também

Há 3h e 32min

Festa marcada? Temos o acessório perfeito. Maria Botelho Moniz e Marcia Soares aprovam

Há 3h e 42min

A seguir as pisadas do pai? Noivo de Maria Botelho Moniz ‘viciado’ neste vídeo do filho. E você vai ficar também

Hoje às 12:23

"Isto é amor": o que Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata fizeram não é para todos

Ontem às 12:39

Tem uma festa e quer surpreender? Maria Botelho Moniz ensina a fazer o gigante bolo de gomas viral

Ontem às 12:23
Ver Mais

Curva da Vida

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

25 ago, 00:21

«Foi um divórcio muito litigioso, fiquei sem nada...»: A vida de Ana Duarte ao lado de Ricardinho que a deixou sem chão

24 ago, 23:49

«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

17 ago, 23:52

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

17 ago, 23:51

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

17 ago, 23:46
Ver Mais