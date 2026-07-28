Catarina Quintas revela motivo do fim do namoro com Norberto: «Foi livramento»

Catarina Quintas esteve, esta terça-feira, 28 de julho, no programa ‘Dois às 10’, da TVI, onde falou pela primeira vez sobre o fim da relação com Norberto Gonçalves. Em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a ex-concorrente do ‘Secret Story 10’ e do ‘Desafio Final’ recordou um namoro que, apesar de curto, ficou marcado por vários momentos difíceis.

A jovem começou por explicar que a relação durou menos de dois meses e que, na prática, passaram pouco tempo juntos devido às suas participações consecutivas nos reality shows.

«Nem chegou a dois meses e realmente o tempo que estivemos juntos também não chegava se calhar a um mês, porque eu estive dentro da casa, depois eu saí e depois voltei a entrar», começou por recordar.

Catarina revelou que, quando terminou a participação no ‘Secret Story 10’, sentia que tinha a opinião pública contra si, mas acreditou que a relação poderia ter futuro: «Quando saí, tinha toda a gente contra, mas achei que as coisas podiam mudar. Acreditei que ele poderia admitir as coisas erradas que fez», confessou.

No entanto, com o passar do tempo, a ex-concorrente garante que começou a aperceber-se de vários comportamentos que a deixaram desconfortável.

Um dos temas abordados foi o alegado ciúme de Norberto Gonçalves em relação a Ricardo João, também ele ex-concorrente do reality show: «Ele sempre teve muitos ciúmes do Ricardo João. Por isso é que se afastou deles. Não foi por minha causa. Eu é que tive de me afastar de muitas pessoas porque ele não gostava e, principalmente, homens. Não podia», afirmou.

Catarina revelou ainda que uma das primeiras conversas que tiveram depois de saírem do programa incidiu precisamente sobre os relacionamentos anteriores de ambos: «A primeira conversa foi basicamente: “Diz-me tudo o que fizeste no teu passado, que eu vou-te dizer o que é que eu fiz no meu passado”. Foi assim que começou. Eu disse o que me lembrava. Foi isso que saturou muito», recordou.

Ao longo da entrevista, Catarina Quintas descreveu o ex-namorado como uma pessoa «insegura e, provavelmente, também um bocadinho egocêntrica», revelando que foi ela quem tomou a decisão de terminar a relação.

«Continuámos a falar do passado, estava iludida. É um mau começo, eram muitas bandeiras vermelhas e eu percebi depois, quando saí do ‘Desafio Final’, porque isto não começou depois do ‘Desafio Final’, começou muito antes. Eu refleti e, quando saí, senti novamente os mesmos comportamentos dele de controlo», explicou.

A jovem respondeu ainda às declarações de Norberto Gonçalves, que a acusou de o ter usado durante o namoro: «Ele diz que eu o usei e eu gostava de tentar perceber onde», atirou.

«Foi um livramento»

Catarina Quintas revelou também como decorreu a conversa que colocou um ponto final na relação: «Eu disse-lhe que, basicamente, a nossa relação não é uma relação saudável. Eu não vou repetir, eu não vou continuar numa relação em que cada passo é controlado», contou.

Segundo a ex-concorrente, Norberto não esperava essa decisão: «Ele não estava à espera», afirmou, acrescentando que, olhando para tudo o que viveu, considera que o fim do namoro «foi um livramento».

As declarações prometem voltar a alimentar a polémica entre os dois antigos concorrentes da TVI, numa altura em que ambos já tinham trocado acusações públicas após o fim da relação.