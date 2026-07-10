Norberto quebra silêncio sobre fim do namoro com Catarina Quintas e expõe tudo: «Andou a brincar comigo este tempo todo»

Ao Minuto

16:21
Desesperada, Vanessa fuma às escondidas de alguns colegas - Big Brother
05:28

Desesperada, Vanessa fuma às escondidas de alguns colegas

16:14
Casa virada do avesso? Saiba o que dizia o avião que deixou Raquel eufórica - Big Brother

Casa virada do avesso? Saiba o que dizia o avião que deixou Raquel eufórica

16:13
João Ventura é duro nas críticas: «Vai chegar à final a lavar roupa?» - Big Brother
05:09

João Ventura é duro nas críticas: «Vai chegar à final a lavar roupa?»

15:47
Raquel explode de alegria ao receber avião. Veja o momento - Big Brother
01:08

Raquel explode de alegria ao receber avião. Veja o momento

14:39
Já não escondem! Mariana Sá e Miguel aos beijinhos e amassos à frente de todos - Big Brother
01:32

Já não escondem! Mariana Sá e Miguel aos beijinhos e amassos à frente de todos

14:22
Partida! Enquanto Sara dormia, Nuno faz-lhe «maldade» e deixa-a indignada - Big Brother
02:28

Partida! Enquanto Sara dormia, Nuno faz-lhe «maldade» e deixa-a indignada

14:21
Em desespero, Sara desabafa com Nuno: «Só quero dormir até o tempo passar» - Big Brother
03:27

Em desespero, Sara desabafa com Nuno: «Só quero dormir até o tempo passar»

13:43
Boris dá conselhos a Pedro, mas leva resposta implacável: «Eu ando aqui tipo morto vivo!» - Big Brother
03:09

Boris dá conselhos a Pedro, mas leva resposta implacável: «Eu ando aqui tipo morto vivo!»

13:33
Boris defende Pedro das críticas dos colegas, mas faz reparo: «Esta noite vai ser pior ainda» - Big Brother
02:10

Boris defende Pedro das críticas dos colegas, mas faz reparo: «Esta noite vai ser pior ainda»

13:26
O que aconteceu durante a noite? Pedro revela tudo e justifica: «Ela tem razão, mas está a faltar ao respeito» - Big Brother
03:17

O que aconteceu durante a noite? Pedro revela tudo e justifica: «Ela tem razão, mas está a faltar ao respeito»

13:20
Tatiana tenta pôr os pontos nos i's com Pedro após noite turbulenta: «Já não dá para estar calada» - Big Brother
06:00

Tatiana tenta pôr os pontos nos i's com Pedro após noite turbulenta: «Já não dá para estar calada»

13:08
«Até eu me passar...»: Joaquim deixa aviso severo - Big Brother
05:29

«Até eu me passar...»: Joaquim deixa aviso severo

13:03
A ferver! João Ventura e Sara pegam-se no almoço dos nomeados: «O que tu queres é canal para aparecer» - Big Brother
04:04

A ferver! João Ventura e Sara pegam-se no almoço dos nomeados: «O que tu queres é canal para aparecer»

12:57
Sem saber da “quebra” da colega, Ana Luísa dá dica a Sara que envolve o tabaco - Big Brother
01:27

Sem saber da “quebra” da colega, Ana Luísa dá dica a Sara que envolve o tabaco

12:54
Sara "atira areia para os olhos" dos colegas: «Sinto falta do meu cigarro (…) E acho que já estou a aguentar muito» - Big Brother
04:32

Sara "atira areia para os olhos" dos colegas: «Sinto falta do meu cigarro (…) E acho que já estou a aguentar muito»

12:51
Mariana Salgueiro desabafa sobre noite difícil na casa: «Foi a pior que passei aqui» - Big Brother
08:21

Mariana Salgueiro desabafa sobre noite difícil na casa: «Foi a pior que passei aqui»

12:43
Interrompida no almoço dos nomeados, Ana Luísa não perdoa Mariana Salgueiro: «Queres falar, falas na tua vez» - Big Brother
08:48

Interrompida no almoço dos nomeados, Ana Luísa não perdoa Mariana Salgueiro: «Queres falar, falas na tua vez»

12:24
Euforia total! Mariana Sá e Miguel recebem avião com mensagem explosiva e a casa reage - Big Brother

Euforia total! Mariana Sá e Miguel recebem avião com mensagem explosiva e a casa reage

12:13
Alerta avião! Concorrentes ficam em êxtase com mensagem para Mariana Sá e Miguel - Big Brother
01:47

Alerta avião! Concorrentes ficam em êxtase com mensagem para Mariana Sá e Miguel

11:51
Raquel desabafa com Afonso sobre "polémicas" com Nuno: «Quando estás no centro da roleta, acredita que é complicado» - Big Brother
10:23

Raquel desabafa com Afonso sobre "polémicas" com Nuno: «Quando estás no centro da roleta, acredita que é complicado»

11:32
Castigo do tubarão tem novas "vítimas". Veja quem foram os "castigados" da semana - Big Brother
10:56

Castigo do tubarão tem novas "vítimas". Veja quem foram os "castigados" da semana

11:18
Pedro desabafa com colegas: «Espero que não me crucifiquem por reagir desta maneira» - Big Brother
06:22

Pedro desabafa com colegas: «Espero que não me crucifiquem por reagir desta maneira»

11:08
Apanhada? Sara fuma às escondidas e concorrentes não perdoam: «A tabaqueira está contigo» - Big Brother
01:48

Apanhada? Sara fuma às escondidas e concorrentes não perdoam: «A tabaqueira está contigo»

10:57
Depois de noite difícil, Íris não perdoa: «O Pedro vai-se passar» - Big Brother
03:48

Depois de noite difícil, Íris não perdoa: «O Pedro vai-se passar»

10:34
Cada vez mais próximos! Afonso conta “aproximação quente” a Íris durante a noite - Big Brother
01:55

Cada vez mais próximos! Afonso conta “aproximação quente” a Íris durante a noite

Acompanhe ao minuto

Norberto quebra silêncio sobre fim do namoro com Catarina Quintas e expõe tudo: «Andou a brincar comigo este tempo todo»

  • Big Brother
Norberto quebra silêncio sobre fim do namoro com Catarina Quintas e expõe tudo: «Andou a brincar comigo este tempo todo» - Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

A relação entre Catarina Quintas e Norberto Gonçalves chegou ao fim apenas dois meses depois de ter começado. Depois de a ex-concorrente do Secret Story 10 explicar os motivos da separação, foi agora a vez de Norberto revelar como viveu o término do namoro.

O romance que nasceu na décima edição do Secret Story não resistiu ao tempo. Catarina Quintas e Norberto Gonçalves decidiram seguir caminhos diferentes e ambos já falaram sobre as razões que levaram ao fim da relação.

Em declarações à TV 7 Dias, Catarina explicou que a separação aconteceu devido às diferenças na forma como ambos encaravam o futuro. A jovem admitiu que Norberto projetava a relação a longo prazo, enquanto ela preferia viver o presente. «Ele pensava muito mais no nosso futuro enquanto casal, não é que eu não pensasse, mas eu sou uma pessoa de viver muito mais o momento…», confessou.

A ex-concorrente revelou ainda que a fase que atravessa, marcada pelos projetos ligados aos reality shows e às redes sociais, levou-a a dar prioridade à sua carreira e ao seu bem-estar«Se calhar neste momento estou nesta fase dos reality, das redes sociais, e acabo por querer estar mais focada nisso, porque também é a minha área. Não que não esteja numa relação, porque eu gosto muito dele e não deixo de gostar do dia para a noite, mas acho que em termos de objetivos futuros ele ambiciona muito mais que nós vamos viver juntos já e eu não estava já a pensar nisso», explicou.

Catarina assumiu ainda que foi ela quem tomou a decisão de terminar a relação, sublinhando que precisava de colocar a sua saúde mental em primeiro lugar: «Fui eu que tomei a decisão, mas ele sabia que a situação não estava bem. Preciso de tratar de mim, da minha saúde mental e priorizar-me antes».

Depois destas declarações, Norberto também reagiu ao fim do namoro. À mesma publicação, o ex-concorrente garantiu que o casal já tinha conversado sobre os próximos passos da relação e que existia um plano para o futuro: «Nós já tínhamos pensado nisso. A partir do momento em que eu digo: “Ok, estamos a viver as coisas intensamente, antes de vivermos juntos vamos estabelecer-nos profissionalmente, que é super importante, e depois sim pensamos sobre isso”, mas pelos vistos foi tudo por água abaixo, porque ela decidiu tirar tempo para ela e acabar com o namorado», afirmou.

Visivelmente desiludido com a forma como tudo terminou, Norberto não escondeu a mágoa e deixou uma acusação direta à ex-namorada: «Acho que ela andou a brincar comigo este tempo todo».

Temas: Catarina Quintas Norberto Fim da relação Expõe tudo

Fora da Casa

Marcia Soares partilha encontro especial com ex-concorrente e declara-se

Há 44 min

Liliana corta relações em definitivo com ex-concorrente inesperada: «Não esqueço o que me fazem mal»

Há 1h e 27min

Luto. Estrela de reality show morre aos 36 anos de forma trágica

Hoje às 12:01

Já seguiu em frente! Após "levar tampa" de Eva Pais, Tiago Blela anuncia novidade bombástica

Hoje às 11:45

Manuel Luís Goucha faz partilha rara e íntima sobre a mãe: «Estou a arrepiar-me. Chorei baba e ranho»

Hoje às 11:24

Fora do Desafio Final, João Ricardo declara-se a ex-concorrente de forma inesperada: «Sei que foi complicado para ela...»

Hoje às 11:13
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Mariana Sá expõe todos os pormenores do envolvimento com Hugo Pereira: «Queria vingar-me...»

Ontem às 21:53

Foi uma das concorrentes mais marcantes do Big Brother. Mudou de vida e agora coleciona prémios na nova profissão

Ontem às 22:15

Euforia total! Mariana Sá e Miguel recebem avião com mensagem explosiva e a casa reage

Hoje às 12:24

"Desapareceu" das redes sociais após separação polémica. Meses depois, regressa à vida pública e surge irreconhecível

Ontem às 12:31

Após rumores de relação com Afonso Leitão, Sara Jesus mostra-se nos braços de pessoa especial

Ontem às 11:09
Ver Mais

Notícias

Casa virada do avesso? Saiba o que dizia o avião que deixou Raquel eufórica

Há 28 min

Marcia Soares partilha encontro especial com ex-concorrente e declara-se

Há 44 min

Norberto quebra silêncio sobre fim do namoro com Catarina Quintas e expõe tudo: «Andou a brincar comigo este tempo todo»

Há 59 min

Liliana corta relações em definitivo com ex-concorrente inesperada: «Não esqueço o que me fazem mal»

Há 1h e 27min

Euforia total! Mariana Sá e Miguel recebem avião com mensagem explosiva e a casa reage

Hoje às 12:24
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

Hoje às 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
01:35

Relação com Raquel vista com bons olhos? Irmã de Nuno fala sem filtros: «Acho que não faz…»

7 jul, 18:46
00:59

«Fui brutalmente atropelada, não conseguia mexer nada»: Mariana Salgueiro chora cumpulsivamente na Curva da Vida

5 jul, 22:50
02:10

A Casa da Avó só tem espaço para seis. Descubra o concorrente que Ana Luísa expulsou

29 jun, 00:10
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

Marcia Soares partilha encontro especial com ex-concorrente e declara-se

Há 44 min

Norberto quebra silêncio sobre fim do namoro com Catarina Quintas e expõe tudo: «Andou a brincar comigo este tempo todo»

Há 59 min

Iury e Daniel Monteiro revelam detalhes sobre o casamento. E o padrinho é um ícone de reality shows

Ontem às 22:30

Mariana Sá expõe todos os pormenores do envolvimento com Hugo Pereira: «Queria vingar-me...»

Ontem às 21:53
01:58

Tatiana expõe estratégia a Joana mas a concorrente não parece convencida: «Não confio em ninguém»

Ontem às 19:42
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Marcia Soares revela ter sido bloqueada por irmã de Cristiano Ronaldo

Hoje às 11:25

Francisco Monteiro faz esclarecimento: "Muito pelo contrário"

Hoje às 10:25

Sónia Jesus assume: "A minha maior dor"

Ontem às 16:53

"Big Brother": concorrente ainda mais adorado... e odiado afunda-se!

Ontem às 11:08

Prestes a casar, Iury Mellany e Daniel Monteiro revelam que o padrinho de casamento é um ex-concorrente do Big Brother

Ontem às 10:59
Ver Mais Outros Sites