Catarina Ribeiro partilha fotografia sensual em biquíni e faz reflexão: «Aceitem as vossas características, valorizem as imperfeições»

Catarina Ribeiro, ex-concorrente do Big Brother 2024, recorreu às redes sociais esta quinta-feira, 13 de junho, onde publicou uma fotografia a posar de biquíni.

A ex-concorrente fez uma reflexão na legenda da publicação: «E muitas das vezes me pergunto: “Será que devo meter esta foto?! Estou com barriga” “Será que devo mesmo meter esta foto?! Estou muito gorda” e isto deve acontecer também a muitos de vocês e talvez também no inverso “será que estou magra demais?” ou até com outras características que cada um temos que tendemos a criticar-nos constantemente interiormente. Há 4 anos quando fui de Erasmus ganhei um pesinho a mais e desde aí que nunca mais fui a mesma a sentir-me bem com o meu corpo, num simples passeio, postar nas redes sociais, etc.», começou por escrever.

«Desde que fui para o big brother e que ganhei coragem de de mostrar o meu corpo a Portugal inteiro entendi que a questão aqui é nos aceitarmos nos como nos somos e não há nada melhor do que sentirmos nos bem connosco», continuou.

«As redes sociais passam muito de ser um meio para as pessoas não demonstrarem a sua realidade e aqui estou eu a mostrar a minha realidade. Cada um de nós é único, incluindo os nossos corpos. Não existe um padrão de beleza que todos devamos seguir. A verdadeira beleza está na nossa singularidade e na forma como nos sentimos por dentro. Aceitem as vossas características, valorizem as imperfeições», concluiu.

Recorde-se que Catarina Ribeiro foi expulsa desta edição do Big Brother no início de abril.

Veja a primeira entrevista da ex-concorrente após ter saído da casa do Big Brother: