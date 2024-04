Manipulada? Catarina Ribeiro aponta o dedo a concorrente... Saiba tudo!

As fotografias mais «sensuais» de Catarina Ribeiro! Percorra a galeria

Catarina Ribeiro acusa concorrente do «Big Brother»: «Ela acha que é a educadora da casa...não me dei bem com ela»

Catarina Ribeiro foi expulsa do Big Brother na gala deste sábado, 6 de abril e esteve esta terça-feira, 9 de abril, no programa ‘Dois às 10’ para fazer um balanço da sua participação no Reality show.

A ex-concorrente confessou que foi difícil adaptar-se ao grupo por ser uma pessoa muito ansiosa.

Catarina Ribeiro lamentou não ter ficado mais tempo na casa mais vigiada do país. «Eu falava quando tinha que falar, agora estar a criar atritos do nada não é da minha personalidade», realçou.

Sobre a sua amizade com Catarina Miranda, Catarina Ribeiro confessa: «Eu não percebi se ela me estava a manipular, se ela realmente era minha amiga. Eu acredito que ela gostasse de mim porque ela ajudou-me várias vezes a integrar-me, mas como eu era amiga da Daniela, não sei até que ponto ela me queria manipular contra a Daniela».

«Ainda estou a tentar perceber se era mesmo minha amiga ou se é só jogo», acrescentou.

Durante a conversa, a ex-concorrente elogiou o jogo de Catarina Mirada e garantiu que quer conhecer melhor a colega cá fora. «Acho que ela está a fazer um jogo belo, mas eu acho que ela entrou com o jogo todo pensado e eu acho que ela não é a pessoa que está lá dentro, acho que é uma personagem», explicou.