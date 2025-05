Há um novo esquema de assaltos nos aeroportos. Esta ex-concorrente explica tudo para que evite ser roubado

A ex-concorrente do Big Brother 2022 estava gravar-se por acaso quando foi surpreendida por um roubo em flagarante.

O momento ficou gravado e a jovem conseguiu recuperar o que foi roubado, correndo atrás da pessoa.

Há um novo esquema de roubo nos aeroportos e esta ex-concorrente relatou tudo!

Catarina Severiano, ex-concorrente do Big Brother 2022, sofreu uma tentativa de roubo em pleno aeroporto e filmou o momento, apanhando a pessoa em flagrante. Tudo aconteceu na Turquia, enquanto fazia uma «escala rápida» de um voo e o momento foi partilhado no Instagram.

«Roubar-me enquanto a gravava é só hilariante. A minha questão é: ela foi direta ao local onde estava o saco, como se soubesse o que era, ou como se alguém a tivesse mandado ir buscar alguma coisa», escreveu a ex-concorrente na legenda do vídeo.

Catarina continuou: «Pior: ela veio de frente para o telemóvel que estava com a câmara ligada e nem se apercebeu que estava a gravar tal era o foco... pensei que ela fosse pegar no telemóvel que estava colado na caixa e quando a vi sair rapidamente com o saco agarrei-a no braço e disse-lhe "isso é meu" e ela olhou para mim com uma cara de pânico, a soar (não estava calor lá dentro) e de forma muito tensa pediu desculpa, devolveu-me o saco e seguiu em passo acelerado».



«Eu continuei a beber o meu cafezinho grátis mas juro que fiquei imenso tempo a pensar qual era a intenção dela. Pode ser só alguém louco ou o vício do roubo? Digam me vocês o que acham», rematou Catarina Severiano.

Veja o vídeo em baixo:

Noutro vídeo, Catarina explicou todo o esquema: «fazem isto para depois outra pessoa vir e roubar as vossas coisas, mas eu fui demasiado rápida».

«Descobri que isto é um esquema usado para roubarem turistas nos aeroportos - depois do que aconteceu comigo tive que por situações idênticas e parece que é frequente. Por isso, não te deixes cair nestes esquemas! Por acaso eu estava a gravar enquanto tirava o meu café com a máquina de café portátil quando tudo aconteceu, mas podia estar distraída ou afastar me mais do local e não chegar a tempo de ver tudo no lugar», escreveu ainda.

Ex-concorrente do Big Brother está a viver do outro lado do mundo — veja o que mudou na sua vida

A ex-concorrente do Big Brother decidiu virar a página e embarcar numa nova aventura… do outro lado do mundo! Depois de ter conquistado o público português durante a sua passagem pelo reality show, optou por deixar Portugal e iniciar uma nova etapa longe das câmaras e da rotina habitual.

Nas redes sociais, a ex-participante tem partilhado alguns detalhes da sua vida atual — e as mudanças não se ficam apenas pela localização. Agora num país distante, com uma cultura totalmente diferente, ela abraçou novos desafios pessoais e profissionais que estão a transformar o seu dia a dia.

Catarina Severiano está a viver em Bali. Neste destino de sonho, Catarina, de 27 anos, partilha dicas de viagem: «Por aqui vais encontrar muito sobre a minha experiência enquanto mulher que se mudou para Bali sozinha, ao mesmo tempo que faz crescer um negócio próprio remotamente, vais poder acompanhar as muitas viagens e aventuras que viverei».