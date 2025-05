Explosão de ousadia! Ex-concorrente do BB faz parar Internet ao mostrar-se totalmente sem roupa

Catarina Severiano, ex-concorrente do Big Brother 2022, surpreendeu tudo e todos ao partilhar uma fotografia sua totalmente despida, numa banheira de sonho. A imagem foi tirada em Bali, onde a jovem - que trabalha no ramo das viagens - vive atualmente.

«O Pico da semana foi sem dúvida o fim de semana descansado no norte de Bali, presenteados por uma banheira com vista para o lago», escreveu na legenda dessa fotografia, que faz parte de um carrossel com outras tantas da mesma viagem.

A caixa de comentários da publicação foi invadida por elogios à imagem partilhada por Catarina, que explode ousadia e sensualidade ao máximo.