Alerta: Ex-concorrente do Big Brother denuncia esquema de roubo em aeroportos – tudo filmado

Catarina Severiano, ex-concorrente do Big Brother 2022, viveu momentos de tensão durante uma escala num aeroporto da Turquia, ao ser vítima de uma tentativa de roubo em pleno terminal. O momento foi registado em vídeo pela própria e partilhado nas redes sociais, deixando um sério alerta a todos os viajantes: “Roubar-me enquanto a gravava é só hilariante”, escreveu Catarina na legenda do vídeo, onde é possível ver a mulher suspeita a aproximar-se e a agarrar um saco que não lhe pertencia.

A jovem estava a tirar café com uma máquina portátil quando tudo aconteceu, e a câmara do telemóvel estava ligada. O vídeo captou o exato momento em que uma mulher se aproxima, apanha o saco e tenta sair do local, sem se aperceber de que estava a ser filmada: “Quando a vi sair rapidamente com o saco, agarrei-a no braço e disse-lhe ‘isso é meu’. Ela olhou para mim com cara de pânico, a suar (e não estava calor), pediu desculpa e devolveu o saco, saindo logo dali”, contou Catarina.

Mais tarde, Catarina partilhou um novo vídeo a explicar o que aconteceu e o que descobriu: trata-se de um esquema organizado e aparentemente comum em aeroportos, sobretudo com turistas distraídos: “Fazem isto para que outra pessoa venha depois e leve as vossas coisas. Por acaso eu estava a gravar, mas podia ter-me afastado e não teria percebido nada.”

Depois do incidente, Catarina investigou e confirmou que situações semelhantes têm sido relatadas por outros viajantes. O seu alerta torna-se, por isso, ainda mais relevante: “Não te deixes cair nestes esquemas!”