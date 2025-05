Protagonizou um dos momentos mais tensos do Big Brother, e hoje é imigrante na Suíça

Catarina Severiano foi uma das concorrentes mais faladas da edição do Big Brother 2022, que também contou com Miguel Vicente, Bárbara Parada e Patrícia Silva. Foi protagonista, ao lado do 'diabo loiro', de um dos momentos mais tensos da casa mais vigiada do país, em que Miguel Vicente espalhou creme no cabelo da ex-concorrente durante uma discussão.

Recorde, em baixo, este momento em vídeo.

Na sua jornada pessoal, a ex-concorrente já cuidou de idosos, é criadora de conteúdos digitais, formadora de viajantes, e imigrante na Suíça. Catarina Severiano já chegou a viver numa favela brasileira e viajou pela Ásia. Estas experiências levaram-na a criar um diário de viagens no Instagram, onde partilha todas as aventuras. ​

Antes de embarcar na sua primeira aventura televisiva, que lhe deu o reconhecimento do público, a ex-concorrente de Sintra queria com o seu exemplo ajudar quem tem vontade de viajar, e isso era um plano da sua vida que acabou por concretizar.

Em resposta ao seu questionário aquando da entrada no reality show, Catarina Severiano diz considerar-se imprevisível, extrovertida, boa-onda, mas não tolera injustiças e faltas de respeito.

Recentemente, a ex-concorrente do "Big Brother 2022" recorreu às suas redes sociais para partilhar uma publicação que resume as mudanças na sua vida desde 2020 até agora.

Veja, em baixo, a publicação original.

Segundo relata na sua publicação, em 2024, Catarina Severiano chegou à Suíça com "duas noites reservadas num hostel", sendo que um ano depois, em 2025, "voltou já com experiência no país". A viver e a trabalhar num país que detém uma vasta comunidade de portugueses, a ex-concorrente do "Big Brother 2022" vai partilhando a sua experiência nas suas redes sociais, e vai ajudando outras pessoas que também desejam trabalhar nesse mesmo país.