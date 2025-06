Grávida e acusada de ser má mãe, Catarina Siqueira responde à letra

Acusada de ser má mãe: Catarina Siqueira, atualmente grávida, foi duramente criticada nas redes sociais por alegadamente ser uma “má mãe”.

Resposta forte: A atriz não ficou em silêncio e respondeu de forma firme às mensagens ofensivas, defendendo a sua postura enquanto mãe.

Sem rodeios, Catarina acusou quem a critica de “não ter vida própria” e garantiu que continuará focada na sua família e na gravidez.

Catarina Siqueira, ex-concorrente do Big Brother Famosos de 35 anos, não ficou calada perante as duras críticas que tem recebido nas redes sociais. A atriz, grávida pela segunda vez, usou o Instagram para se defender de mensagens ofensivas que a acusam de ser uma má mãe por continuar ativa socialmente, mesmo estando separada do pai da filha.

«Há umas senhoras, miúdas, badamecas, cheias de tempo… que insistem em questionar a dinâmica de relação entre um casal separado. Em relação a quê? Em relação aos filhos», começou por desabafar. Catarina é mãe de Luz, de nove anos, fruto de uma relação anterior.

Revoltada, a atriz revelou o tipo de mensagens que tem recebido: «Insinuarem, mandarem mensagens a dizer que sou má mãe, que mais uma vez estou no laréu e o desgraçado do pai da minha filha que tome conta dela, que não quero saber, que sou uma galdéria, que já engravidei de outro». Sem rodeios, Catarina Siqueira deixou claro que está indiferente às críticas: «Não me interessa nada. Arranjem uma vida».

Recorde-se que Catarina está atualmente grávida de Henrique de Carvalho, neto do consagrado ator Ruy de Carvalho. A atriz tem partilhado vários momentos desta nova fase da sua vida, mas parece que nem todos lidam bem com a exposição.

Veja também:

Vem aí «puxão de orelhas». Mãe de Lisa Shincariol fala sem filtros sobre comportamento da filha no Big Brother - Big Brother - TVI