Surpresa: Esta ex-concorrente do Big Brother está grávida

Catarina Siqueira está grávida! A atriz revelou a novidade com um vídeo da ecografia, partilhado em conjunto com Henrique de Carvalho, neto de Ruy de Carvalho.

Catarina Siqueira tem motivos para sorrir — e partilhou com o mundo um dos momentos mais emocionantes da sua vida. A atriz e ex-concorrente do Big Brother anunciou que está grávida, através de uma publicação nas redes sociais que já está a comover os fãs.

O vídeo, delicado e cheio de simbolismo, mostra uma ecografia em movimento, revelando pela primeira vez o novo membro da família que aí vem. Mas foi a legenda, simples e poética, que mais tocou os corações: “O mais aceso diário de um apagão. 🤍”.

Veja a publicação original, em baixo.

O bebé é fruto da relação de Catarina com o também ator Henrique de Carvalho, neto do conceituado ator Ruy de Carvalho, um dos nomes maiores do teatro e da televisão portuguesa.

Nas redes sociais, multiplicaram-se as mensagens de carinho, com muitos seguidores a partilhar a emoção e a deixar votos de felicidade para esta nova fase da vida do casal. Catarina, que tem sido uma figura acarinhada pelo público desde a sua participação no reality show da TVI, volta assim a mostrar o seu lado mais humano e verdadeiro — algo que sempre a distinguiu.

Esta novidade marca um novo capítulo para a atriz, que já é mãe de uma menina, e que agora se prepara para voltar a viver a experiência da maternidade, desta vez ao lado de Henrique, num momento que promete transformar as suas vidas.